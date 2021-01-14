В Польше люди, которые будут привиты второй дозой от коронавируса, получат документ о подтверждении вакцинации.

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская. Она отметила, что после вакцинации людям поступит подтверждение в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте электронного правительства или учетной записи системы здравоохранения.

Документ можно будет распечатать в пункте вакцинации.

— Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, подтверждающим, что человек был привит и может пользоваться правами, которые имеют вакцинированы люди, — сказала Голавская.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования, им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, который инфицирован коронавирусом.

Кипр также выступил за отмену карантина для лиц, у которых будет паспорт вакцинации. Пока неизвестно, как будет осуществляться общеевропейская сертификация документов.

На прошлой неделе в Польше вакцинировали более 200 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит вопрос о внедрении паспортов вакцинации на заседании чрезвычайного комитета.

К слову, в Украине пока рассматривают возможность введения международных свидетельств о проведении вакцинации от коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утверждает, что во время пандемии страны, включая Украину, установили дополнительные требования при пересечении госграницы иностранцами. Они обязательно должны иметь полис страхования, который покроет лечение коронавируса на территории Украины, а также отрицательный ПЦР-тест.

Источник: Euractiv