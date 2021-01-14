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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Повторное заражение и микс Covid-19 и гриппа: вирусолог объяснила, возможно ли это

Повторно заразиться коронавирусом можно, однако во время второго инфицирования болезнь у пациента должна проходить в более легкой форме. При этом одновременно заболеть гриппом и Covid-19 практически невозможно.

Такое мнение высказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

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— В мире повторное заражение доказано всего у нескольких пациентов. Это исключение из правил, которое можно объяснить дефектами иммунной системы. У нас же якобы 2,5 тыс. повторных заражений, — комментирует Алла Мироненко.

При повторном заболевании болезнь должна проходить легче.

Заразиться гриппом и коронавирусом одновременно почти невозможно, объясняет специалист. Такие случаи могут быть, если у человека серьезные проблемы с иммунитетом.

— Мудрая природа предусмотрела: если первая инфекция попала в клетку, то для другой места нет, — добавляет Алла Мироненко.

Прогноз по распространению вируса

Алла Мироненко озвучила прогноз по поводу распространения коронавируса в мире и снижения уровня заболеваемости.

По ее мнению, уже осенью 2021 года вирус может превратиться в обычное респираторное заболевание.

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Источник: Факты

Фото: Depositphotos

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