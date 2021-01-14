Снижение уровня заболеваемости коронавирусом может произойти уже весной. При этом есть возможность, что осенью Covid-19 может стать обычным респираторным вирусом.

Такой прогноз озвучила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского, доктор медицинских наук, профессор Алла Мироненко.

— Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет. Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей, — отметила Алла Мироненко.

При этом у детей, которые впервые переболеют коронавирусом в ранние годы, выработается стойкий иммунитет к вирусу. В течение жизни возможны повторные заболевания, но они будут сопровождаться более легкими симптомами — болями в горле, насморком, кашлем.

— Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ, — добавляет вирусолог.

Распространение коронавируса

Больше года мир живет с коронавирусом, который значительно повлиял на жизнь людей на планете.

Страны спасаются от вируса с помощью карантинных ограничений и вакцины.

Больше новостей о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Факты