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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Обеспечат едой и топливом: в Украине развернут пункты обогрева

На период значительного снижения температуры в Украине будут работать пункты обогрева. В областях с интенсивными осадками снегоочистительная и посыпочная техника будет расчищать дороги.

Такие меры приняли на территории Украины на период с 13 по 17 января 2021 года по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Пункты обогрева обеспечат едой, одноразовой посудой, топливом и другими вещами первой необходимости. Социальные службы активируют работу по оказанию помощи незащищенным слоям населения. Таким образом правительство Украины хочет избежать обморожения граждан.

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Минэнерго должно обеспечить бесперебойное функционирование электричества и газоснабжения населенных пунктов. Если случится авария, в местности должны первым делом восстановить работу больниц и других важных территориальных объектов.

Как уберечься от переохлаждения зимой

В Украине с 14 января прогнозируют сильное похолодание, в некоторых регионах температура может опуститься до -20°. В такую ​​зимнюю погоду необходимо тепло одеваться и следовать советам врачей.

Факты ICTV подготовили список рекомендаций, которые помогут сберечь здоровье во время похолодания.

Фото: Pixabay

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