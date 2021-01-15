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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Календарь прививок в Украине 2021: когда нужно вакцинироваться

Своевременная вакцинация может защитить человека от опасных заболеваний. Неоднократно именно массовые прививки предотвращали распространение столбняка, оспы, полиомиелита и дифтерии.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам следить за календарем прививок и следовать всем рекомендациям.

Календарь прививок — официальный документ, в котором указан порядок вакцинации населения.

В Украине обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:

  • коклюш
  • дифтерия
  • столбняк
  • корь
  • паротит
  • краснуха
  • туберкулез
  • гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)
  • полиомиелит
  • гепатит В
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Календарь прививок в Украине в 2021 году

1 сутки. Ребенку делают его первую прививку от гепатита В.

3-5 суток. Малыш получает вакцину от туберкулеза.

4 месяца. Малыша вакцинируют от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции.

6 месяцев. Ребенку делают прививки от гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

12 месяцев. Малыша вакцинируют от кори, краснухи и паротита, а также от гемофильной инфекции.

18 месяцев. Ребенку делают прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.

6 лет. Ребенка нужно вакцинировать от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка и полиомиелита.

14 лет. Подростку делают вакцинацию от полиомиелита.

16 лет. Вакцинация от дифтерии и столбняка. Затем каждые 10 лет нужно повторять эти прививки (ревакцинация бесплатная).

Все прививки,  запланированные до достижения украинцами 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.

Также каждый совершеннолетний человек, или представитель, родители ребенка имеют право отказаться от вакцинации.

Календарь прививок 2021 для взрослых и детей

Кроме того, в Украине с 2022 года к календарю прививок добавят вакцинацию против пневмококковой инфекции. Вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки – в первый год жизни и третья прививка – во второй год жизни.

Также Минздрав рекомендует прививаться от таких болезней, как (вакцинацию от этих заболеваний государство не финансирует):

  • ротавирусная инфекция;
  • ветряная оспа;
  • гепатит А;
  • менингококковая инфекция;
  • папилломавирусная инфекция;
  • грипп;

Не менее важный этап — подготовка человека к вакцинации. В первую очередь необходимо обратиться к врачу, чтобы он осмотрел вас и рассказал о возможных реакциях организма на препарат.

Подробнее о вакцинации и как к ней подготовиться читайте в материале Фактов ICTV.

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