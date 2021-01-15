Календарь прививок 2021 для взрослых и детей

Своевременная вакцинация может защитить человека от опасных заболеваний. Неоднократно именно массовые прививки предотвращали распространение столбняка, оспы, полиомиелита и дифтерии.
Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам следить за календарем прививок и следовать всем рекомендациям.
Календарь прививок — официальный документ, в котором указан порядок вакцинации населения.
В Украине обязательна вакцинация от 10 опасных заболеваний:
- коклюш
- дифтерия
- столбняк
- корь
- паротит
- краснуха
- туберкулез
- гемофильная инфекция типа b (ХИБ-инфекция)
- полиомиелит
- гепатит В
Календарь прививок в Украине в 2021 году
1 сутки. Ребенку делают его первую прививку от гепатита В.
3-5 суток. Малыш получает вакцину от туберкулеза.
4 месяца. Малыша вакцинируют от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной инфекции.
6 месяцев. Ребенку делают прививки от гепатита В, дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
12 месяцев. Малыша вакцинируют от кори, краснухи и паротита, а также от гемофильной инфекции.
18 месяцев. Ребенку делают прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита.
6 лет. Ребенка нужно вакцинировать от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка и полиомиелита.
14 лет. Подростку делают вакцинацию от полиомиелита.
16 лет. Вакцинация от дифтерии и столбняка. Затем каждые 10 лет нужно повторять эти прививки (ревакцинация бесплатная).
Все прививки, запланированные до достижения украинцами 18 лет, проводятся бесплатно в государственных учреждениях.
Также каждый совершеннолетний человек, или представитель, родители ребенка имеют право отказаться от вакцинации.
Кроме того, в Украине с 2022 года к календарю прививок добавят вакцинацию против пневмококковой инфекции. Вакцинация будет проводиться трижды: первые две прививки – в первый год жизни и третья прививка – во второй год жизни.
Также Минздрав рекомендует прививаться от таких болезней, как (вакцинацию от этих заболеваний государство не финансирует):
- ротавирусная инфекция;
- ветряная оспа;
- гепатит А;
- менингококковая инфекция;
- папилломавирусная инфекция;
- грипп;
Не менее важный этап — подготовка человека к вакцинации. В первую очередь необходимо обратиться к врачу, чтобы он осмотрел вас и рассказал о возможных реакциях организма на препарат.
Подробнее о вакцинации и как к ней подготовиться читайте в материале Фактов ICTV.