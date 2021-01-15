PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Компания Johnson показала отчет эффективности их вакцины от Covid-19

Вакцина от коронавируса компании Johnson&Johnson продемонстрировала хорошие результаты при ранних клинических испытаниях. Ее планируют вводить однократно.

Об этом заявили в исследовании, которое опубликовал журнал New England Journal of Medicine. Там отметили, что вакцина успешно прошла фазу I/IIа клинических испытаний.

В исследовании приняли участие 805 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, а также люди от 65 лет. Иммунная реакция после прививки сохранялась 71 день (на момент фиксации результатов).

Читайте
В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации от Covid-19

Разработчики вакцины утверждают, что препарат должен быть эффективнее любой из утвержденных вакцин. Ведь вакцина Johnson&Johnson, чтобы вызвать иммунную реакцию, использует ДНК-технологии, а не РНК-сообщения.

Также в компании отметили, что в конце января обнародуют первые оценки эффективности вакцины. В марте 2021 года они планируют отправить заявку на получение лицензии.

Вакцина от Johnson&Johnson состоит из дезактивированного вируса простуды. В нем находится генетическая версия S-белка, который Covid-19 использует для заражения клеток.

После введения препарата в организм человека иммунная система реагирует на неполный белок, как на инородное тело. Таким образом она учится бороться с настоящим вирусом.

Подробнее о вакцине в мире читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: New England Journal of Medicine

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх