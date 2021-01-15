Вакцина от коронавируса компании Johnson&Johnson продемонстрировала хорошие результаты при ранних клинических испытаниях. Ее планируют вводить однократно.

Об этом заявили в исследовании, которое опубликовал журнал New England Journal of Medicine. Там отметили, что вакцина успешно прошла фазу I/IIа клинических испытаний.

В исследовании приняли участие 805 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, а также люди от 65 лет. Иммунная реакция после прививки сохранялась 71 день (на момент фиксации результатов).

Разработчики вакцины утверждают, что препарат должен быть эффективнее любой из утвержденных вакцин. Ведь вакцина Johnson&Johnson, чтобы вызвать иммунную реакцию, использует ДНК-технологии, а не РНК-сообщения.

Также в компании отметили, что в конце января обнародуют первые оценки эффективности вакцины. В марте 2021 года они планируют отправить заявку на получение лицензии.

Вакцина от Johnson&Johnson состоит из дезактивированного вируса простуды. В нем находится генетическая версия S-белка, который Covid-19 использует для заражения клеток.

После введения препарата в организм человека иммунная система реагирует на неполный белок, как на инородное тело. Таким образом она учится бороться с настоящим вирусом.

Подробнее о вакцине в мире читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: New England Journal of Medicine