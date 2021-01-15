Косметическая компания Farmasi выпустила новые средства для осветления кожи

Dr.C. Tuna Lumi Radiance — это линия для ухода за лицом, состоящая из шести средств.

Farmasi — косметический бренд, родом из Турции, который производит более миллиона продуктов в день. Компания, основанная доктором Джевдетом Туной в 50-х годах прошлого столетия, изначально производила только лекарственные препараты.

В 2004 году торговая марка начала выпускать косметику, а пять лет назад запустила линейку Dr.C Tuna по уходу за кожей. В 2020 году компания порадовала своих клиентов новыми формулами для осветления кожи из этой коллекции.

Песчаная лилия и гидрализованный экстракт водорослей — для сияния вашей кожи

Dr.C. Tuna Lumi Radiance — это линия для ухода за лицом, состоящая из шести средств. Каждый из них действует в симбиозе с другими, чтобы придать естественное сияние и блеск вашей коже.

Компания стремится обеспечить своих покупателей косметикой высокого качества, разработанной с учетом инноваций, но это никак не влияет на ценовую политику бренда. Компания придерживается средней стоимости, чтобы как можно больше женщин могли «создать» ту кожу, которую они заслуживают.

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Коллекция включает средство для очищения лица, тоник, сыворотку для кожи, крем и мыло. Активными ингредиентами этих средств является драгоценная песчаная лилия и гидролизованный экстракт водорослей, которые дарят тот же непревзойденный эффект сияния.

Продукция прошла дерматологические проверки, которые подтвердили обещание производителя. Приобрести эти и другие средства от Farmasi можно в интернет-магазине MAKEUP.

Что известно об этом бренде

Компания Farmasi работает в 125 странах мира, и за всю историю своего существования запустила в продажу более 2 тыс. средств. Бренд завоевал лояльных клиентов благодаря сочетанию качественной продукции, низких цен и экологической миссии.

Каждое средство от помад и туши до масок для лица и средств для тела изготавливается с использованием воды из природных скважин, и не содержит парабенов, фосфатов, фталатов и формальдегида. Торговая марка также защищает права животных, отказавшись тестировать свою продукцию на них.

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