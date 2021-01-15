В Великобритании ученые создали ДНК-тест для быстрого выявления вторичных инфекций у пациентов с коронавирусом. Он за 4 часа может обнаружить пневмонию.

Тест разработали исследователи и врачи из Кембриджского университета и больниц Кембриджского университета NHS Foundation Trust во главе с профессором Гордоном Дуганом.

Разработанный инструмент дает врачам информацию, необходимую для начала лечения больного Covid-19, что дает возможность корректировать количество антибиотиков.

— На раннем этапе пандемии мы заметили, что пациенты с Covid-19 оказались особенно подвержены развитию вторичной пневмонии, и начали использовать экспресс-диагностический тест, который мы разработали именно для такой ситуации, — сказал соавтор работы доктор Эндрю Конвей из Кембриджского медицинского факультета.

Ученые утверждают, что обычно подтвердить пневмонию у пациентов с Covid-19 сложно, ведь образцы бактерий, которые у них берут, необходимо культивировать и выращивать в лаборатории, это занимает много времени. В то же время новый тест сразу обнаруживает ДНК различных патогенов, позволяет проводить более быстрое и точное тестирование.

В тесте используется множественная полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая обнаруживает ДНК бактерий.

Также он может обнаружить 52 различных патогена, которые часто инфицируют легкие пациентов в отделениях интенсивной терапии, и тестировать их на устойчивость к антибиотикам.

— Мы обнаружили, что, хотя у пациентов с коронавирусом вероятность развития вторичной пневмонии выше, бактерии, которые вызывают эти инфекции, были такие же, как у пациентов в отделении интенсивной терапии без вируса, — сказала автор Майлис Маес.

К слову, в США впервые позволили использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.

Тест американской компании Lucira Health проводится путем взятия мазка из носоглотки. Результат можно узнать за 30 мин.

Источник: medicalxpress