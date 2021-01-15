Как избежать переохлаждения на Крещение 2021

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Как избежать переохлаждения на Крещение — ГСЧС

19 января 2021 года в Украине будут праздновать Крещение Господне. Люди верят, что именно в этот день вся вода становится целебной.

Многие будут нырять в прорубь, чтобы вобрать всю мощную энергетику воды и набраться сил на весь год. Тем не менее, в период зимних праздников важно следить за самочувствием и заботиться о своем здоровье.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как избежать легкого, среднего и общего переохлаждения во время Крещения 2021.

Как избежать переохлаждения

  • не купаться в холодной воде, если у вас есть острые или хронические заболевания;
  • не нырять в прорубь без присутствия медицинских работников или спасателей;
  • не купаться в нетрезвом виде;
  • купать детей только под наблюдением взрослых;
  • перед погружением сделать разминку и разогреть тело;
  • находиться в воде не более 10 секунд для новичков, потому что человек без подготовки быстро переостынет;
  • после погружения растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду, по возможности выпить горячей жидкости.
Читайте
Запреты и приметы на Крещение

Во избежание общего переохлаждения организма — не находиться в проруби более одной минуты.

При первых признаках переохлаждения (дрожание, посинение кожи, губ, боли в пальцах), нужно обратиться за первой помощью.

В случае легкой степени переохлаждения необходимо тепло одеться, выпить горячего чая и начать двигаться.

При среднем и тяжелом переохлаждении пострадавшего нужно растереть шерстяной тканью, помассировать все тело, а затем тепло одеть. Согревать человека следует постепенно, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Как избежать переохлаждения на Крещение 2021

Когда освящать воду на Крещение 2021

Православные христиане 19 января 2021 года будут праздновать Крещение Господне. В этот день многие люди отправятся к воде, чтобы окунуться в нее и набраться целебной силы.

По церковным правилам, воду начинают святить после литургии. По окончании богослужения 18 января в 19.00 состоится освящение воды.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay, ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка