Как избежать переохлаждения на Крещение 2021

19 января 2021 года в Украине будут праздновать Крещение Господне. Люди верят, что именно в этот день вся вода становится целебной.

Многие будут нырять в прорубь, чтобы вобрать всю мощную энергетику воды и набраться сил на весь год. Тем не менее, в период зимних праздников важно следить за самочувствием и заботиться о своем здоровье.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разъяснила, как избежать легкого, среднего и общего переохлаждения во время Крещения 2021.

Как избежать переохлаждения

не купаться в холодной воде, если у вас есть острые или хронические заболевания;

купаться в холодной воде, если у вас есть острые или хронические заболевания; не нырять в прорубь без присутствия медицинских работников или спасателей;

нырять в прорубь без присутствия медицинских работников или спасателей; не купаться в нетрезвом виде;

купаться в нетрезвом виде; купать детей только под наблюдением взрослых ;

; перед погружением сделать разминку и разогреть тело;

находиться в воде не более 10 секунд для новичков , потому что человек без подготовки быстро переостынет;

, потому что человек без подготовки быстро переостынет; после погружения растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду, по возможности выпить горячей жидкости.

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Во избежание общего переохлаждения организма — не находиться в проруби более одной минуты.

При первых признаках переохлаждения (дрожание, посинение кожи, губ, боли в пальцах), нужно обратиться за первой помощью.

В случае легкой степени переохлаждения необходимо тепло одеться, выпить горячего чая и начать двигаться.

При среднем и тяжелом переохлаждении пострадавшего нужно растереть шерстяной тканью, помассировать все тело, а затем тепло одеть. Согревать человека следует постепенно, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Когда освящать воду на Крещение 2021

Православные христиане 19 января 2021 года будут праздновать Крещение Господне. В этот день многие люди отправятся к воде, чтобы окунуться в нее и набраться целебной силы.

По церковным правилам, воду начинают святить после литургии. По окончании богослужения 18 января в 19.00 состоится освящение воды.