В начале пандемии коронавируса мир ждал появления вакцины с таким же нетерпением, как ребенок — конфету. Однако после заключительной стадии исследований и начала вакцинации, все больше людей начали отказываться от введения препарата, а граждане принялись дискутировать о том, какая компания разработала более эффективный препарат.

9 ноября компании Pfizer и BioNTech (США и Германия соответственно) первыми успешно завершили третий этап клинических испытаний вакцины против коронавируса и заявили о ее успешности на 95%.

Компании применяли новый подход, который предусматривает введение людям части генетического кода вируса, чтобы тренировать иммунную систему организма. Вакцинация предполагает две прививки с интервалом в три недели и будет предоставлять защиту от заболевания через 28 дней после прививки.

Стоимость одной дозы вакцины Pfizer/BioNTech составляет $20

Однако препарат имеет определенные “недостатки”, поскольку требует хранения при сверхнизких температурах, что затрудняет транспортировку вакцины. При температуре -70°C препарат сохраняется до шести месяцев, а в условиях +2 +8°C — до пяти дней. В свою очередь производители уверяют, что создали специальные контейнеры с сухим льдом для поддержания необходимой температуры в течение 15 дней.

Несмотря на сложность транспортировки, ЕС сделал заказ на 600 млн доз вакцины и уже 27 декабря страны-члены Европейского Союза начали массовую вакцинацию населения. Кроме того, препарат закупили США, Великобритания и Канада.

Страны-лидеры по количеству введенной вакцины

Побочные эффекты и опыт стран

С начала вакцинации более 35,3 млн человек уже получили свою дозу вакцины. Однако граждане разных стран начали жаловаться на плохое самочувствие после введения препарата.

В Норвегии 23 человека умерли после вакцинации. Норвежское агентство лекарственных препаратов считает, что вакцина действительно могла вызвать побочные эффекты, которые привели к более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний. В свою очередь Китай призвал мир отказаться от вакцины Pfizer из-за этих смертей.

В Нидерландах около сотни человек, которые сделали прививку вакциной Pfizer / BioNTech, пожаловались на побочные эффекты, в частности тяжелую аллергию. Об этом заявили в местном центре фармацевтического надзора Lareb.

Известно о двух случаях тяжелой аллергической реакции. По словам директора Lareb Агнес Кант, была сыпь и отек вокруг глаз. Сейчас эти люди хорошо себя чувствуют.

В Минздраве Израиля также назвали перечень побочных эффектов, но заверили, что они не являются основанием для прекращения вакцинации.

Люди жаловались на боль в месте укола, общую слабость, головную боль, аллергическую реакцию и покраснения. В ведомстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми, поэтому причин для беспокойства нет.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии Covid-19.

Известно, что двое пожилых мужчин в возрасте 77 и 88 лет после вакцинации от коронавируса вскоре умерли. Израильские врачи уверяют, что вакцина не могла стать причиной смерти пациентов, так как они имели тяжелые сопутствующие заболевания.

Лидеры по количеству введенной вакцины на 100 человек населения страны

Условия эффективности вакцины

В компаниях Pfizer/BioNTech гарантировали эффективность иммунизации до 95% при условии, если вторая прививка будет сделана не позднее трех недель после первой.

Об этом сообщили в исследовании Национальной академии медицины Франции. Также специалисты составили рекомендованный перечень условий, которые должны соблюдать государства если хотят вакцинировать население этим препаратом.

Соблюдать график вакцинации, который установил изготовитель (21 день для Pfizer/BioNTech)

Отложить введение второй дозы только при критических обстоятельствах (отсутствие доз), но не дольше, чем на 3 недели;

Зарезервировать необходимое количество доз вакцины для людей в возрасте до 50 лет;

Усилить карантинные меры, чтобы любое вакцинированное лицо избегало заражения перед введением второй дозы.

В Европейском Союзе уже сертифицировали две вакцины от Covid-19 — Pfizer/BioNTech и Moderna. Также Европейское агентство лекарственных препаратов получило на рассмотрение вакцину AstraZeneca.