Сколько пациентов теряют обоняние, когда болеют Covid-19

Потеря обоняния и ослабление вкусовых рецепторов из-за инфицирования коронавирусной инфекцией происходит в двух из пяти пациентов.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в научном журнале Nature.

Одно из исследований показывает, что около 41% пациентов с диагностированным коронавирусом жаловались на исчезновение обоняния. Второе, более узкое исследования под руководством Шими Мойн из Института фундаментальных исследований в Тегеране проводилось за методом идентификации запахов.

Так, участники, которые еще не знали, что у них подтвержден коронавирус, должны были нюхать различные запахи. 96% участников имели некоторую обонятельную дисфункцию, и 18% имели полную потерю запаха.

— Обычно эти пациенты говорят, что они внезапно потеряли нюх, — говорит Мойн, указывая на то, что симптом связан с Covid-19.

Некоторые исследователи говорят, что потеря запаха должна использоваться как диагностика Covid-19. Еще одно исследование показало, что изменения восприятия запаха или вкуса является лучшим маркером распространения инфекции, чем другие показатели.

Как жить с потерей обоняния при Covid-19

Во время коронавируса у некоторых людей фиксируется потеря обоняния.

Доктор Евгений Комаровский рассказал, когда может вернуться обоняние и можно ли ускорить этот процесс.

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