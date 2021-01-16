Людям, которые переболели коронавирусом, стоит соблюдать ряд рекомендаций, чтобы быстрее восстановиться и не иметь проблем со здоровьем.

О том, как восстановиться после коронавируса, Фактам ICTV рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины, врач Иван Сорока.

— Люди, которые переболели коронавирусом, должны обратить внимание на свое здоровье. Физическая активность, здоровый сон и сбалансированное питание позволят организму быстрее восстановиться, — отмечает Иван Сорока.

Физические нагрузки

По словам врача, никто не отменял физическую культуру и спорт. Прогулки и незначительные нагрузки разрешены. А вот перед восстановлением тяжелых нагрузок, походами в спортзал, пробежками, стоит проконсультироваться со специалистом.

— Часто у тех, кто выздоровел, есть осложнения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем. Перед тем, как заниматься спортом, стоит проконсультироваться с врачом, — дополняет Иван Сорока.

Питание

Значительных замечаний по рациону нет. Необходимо лишь полноценно питаться, чтобы организм быстрее восстановился после коронавируса.

— Адекватный режим питания три или четыре раза в сутки, сбалансированный рацион, продукты, богатые витаминами и минералами, взвешенная концентрация белков, жиров и углеводов, — отмечает врач.

Исследования

Провести исследования и сдать анализы специалист советует через месяц после выздоровления.

Какие анализы следует сделать:

общий анализ крови, мочи;

кардиограмму;

тестирование дыхательной функции (например, пиковая скорость выдоха).

Консультация с врачом

Несмотря на то, что болезнь прошла, следует продолжить консультироваться с врачом, чтобы избежать осложнений.

— Обследование, консультация с семейным врачом является взвешенным шагом, — комментирует врач.

Когда стоит волноваться

Часто люди, переболевшие коронавирусом, быстрее устают, имеют нарушения сна, изменение в динамике показателей.

— Если человек чувствует себя нездоровым, испытывает симптомы, которые не являются для него характерными, это повод обратиться к врачу, — подводит итог Иван Сорока.

Профилактика коронавируса

Специалисты рекомендуют придерживаться противоэпидемических мер, чтобы не заболеть коронавирусом.

Кроме того, следует укреплять свой иммунитет.

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