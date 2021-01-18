Коронавирус сопровождается многими симптомами, в частности потерей обоняния и вкуса. Недавно ученые заметили еще один вероятный симптом — на языке появляются язвы.

Об этом сообщил эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона. Он отметил, что на “ковидний язык” жалуются все больше пациентов с Covid-19.

— Сначала мы лечили пациентов от кандидоза полости рта, но это не дало результата. Теперь мы просто наблюдаем, как им становится лучше. Этот вирус очень проблематичен для лечения, поскольку он влияет на широкий спектр систем организма, — отметил врач.

Спектор добавил, что пятна на языке не обязательно могут сигнализировать о коронавирусе, поскольку налет может появиться по множеству причин и сигнализировать о каком-то заболевании. Поэтому если человека беспокоят изменения в этом органе, он советует обратиться к врачу.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list — such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK — Tim Spector (@timspector) January 13, 2021

Также эпидемиолог утверждает, что каждый пятый больной человек может иметь менее распространенные симптомы, которых нет в официальном списке. К основным симптомам коронавируса относятся: высокая температура, кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

В то же время другими признаками, которые испытывали люди с вирусом, предусматривают сыпь, головную боль и проблемы с пищеварением — тошнота и диарея.

Всемирная организация здравоохранения недавно добавила в этот список также усталость, ломоту и боль в мышцах, боль в горле, конъюнктивит и изменение цвета пальцев рук и ног.

Коронавирус в мире

По состоянию на 18 января в мире зафиксировали 93 млн случаев Covid-19.

В то же время страны продолжают усиливать карантин и вводят новые ограничения.

Источник: Tim Spector