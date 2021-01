Коронавирус сопровождается многими симптомами, в частности потерей обоняния и вкуса. Недавно ученые заметили еще один вероятный симптом — на языке появляются язвы.

Об этом сообщил эпидемиолог Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона. Он отметил, что на “ковидний язык” жалуются все больше пациентов с Covid-19.

Спектор добавил, что пятна на языке не обязательно могут сигнализировать о коронавирусе, поскольку налет может появиться по множеству причин и сигнализировать о каком-то заболевании. Поэтому если человека беспокоят изменения в этом органе, он советует обратиться к врачу.

One in five people with Covid still present with less common symptoms that dont get on the official PHE list — such as skin rashes. Seeing increasing numbers of Covid tongues and strange mouth ulcers . If you have a strange symptom or even just headache and fatigue stay at home ! pic.twitter.com/V04CiZNilK

