PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Неравный доступ к Сovid-вакцине грозит распространением новых штаммов вируса

Глобальные пробелы в доступе к вакцинам от коронавируса вызывают беспокойство относительно дальнейшего распространения коронавируса, которое может привести к появлению новых опасных штаммов, ослаблению медицины и дальнейшему ущербу экономике.

Об этом заявила глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер.

— Нельзя оставить некоторые части мира без доступа к вакцинам, потому что вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире, — сказала Веллер.

В Великобритании, США и Европейском Союзе граждане уже получили 24 млн доз вакцин, однако значительное количество стран еще не начали вакцинацию, что представляет угрозу для формирования коллективного иммунитета.

Читайте
Китайская вакцина от Sinopharm - на какой период защищает от коронавируса

Веллер отметила, что распространение новых штаммов коронавируса среди невакцинированных стран может привести к серьезным экономическим последствиям, а также последствиям в сфере здравоохранения. Новые штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, распространяются значительно быстрее.

Также у ученых есть опасения, что будущие мутации могу быть менее восприимчивыми к вакцинам. В то же время производители препаратов уверяют, что вакцину можно быстро адаптировать к новым видам вируса.

Вакцинация в мире

По состоянию на 16 января в мире было сделано 37,9 млн прививок от коронавируса. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек являются Израиль (25 доз), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз) и Королевство Бахрейн (10 доз).

Подробнее о вакцинации в мире читайте на Фактах ICTV.

ИсточникBloomberg

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка