Неравный доступ к Сovid-вакцине грозит распространением новых штаммов вируса

Глобальные пробелы в доступе к вакцинам от коронавируса вызывают беспокойство относительно дальнейшего распространения коронавируса, которое может привести к появлению новых опасных штаммов, ослаблению медицины и дальнейшему ущербу экономике.

Об этом заявила глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер.

— Нельзя оставить некоторые части мира без доступа к вакцинам, потому что вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире, — сказала Веллер.

В Великобритании, США и Европейском Союзе граждане уже получили 24 млн доз вакцин, однако значительное количество стран еще не начали вакцинацию, что представляет угрозу для формирования коллективного иммунитета.

Веллер отметила, что распространение новых штаммов коронавируса среди невакцинированных стран может привести к серьезным экономическим последствиям, а также последствиям в сфере здравоохранения. Новые штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке и Бразилии, распространяются значительно быстрее.

Также у ученых есть опасения, что будущие мутации могу быть менее восприимчивыми к вакцинам. В то же время производители препаратов уверяют, что вакцину можно быстро адаптировать к новым видам вируса.

Вакцинация в мире

По состоянию на 16 января в мире было сделано 37,9 млн прививок от коронавируса. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек являются Израиль (25 доз), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз) и Королевство Бахрейн (10 доз).

Подробнее о вакцинации в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: Bloomberg