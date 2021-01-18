В Болгарии родился ребенок с антителами к Covid-19

В болгарском городе Пазарджик женщина родила ребенка с антителами от коронавируса.

Известно, что 28-летняя новоиспеченная мать во время беременности заболела Covid-19. Она находилась в больнице с лихорадкой, кашлем и общим недомоганием.

Из-за этого врачи решили делать кесарево сечение, ведь коронавирус вызвал изменения плаценты, а рост плода замедлился. Операция прошла успешно, сейчас здоровье ребенка в норме.

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Когда новорожденному сделали тест на наличие антигенов, он показал положительный результат. После выписки из больницы женщина с ребенком будет находиться под наблюдением врачей.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что пока неизвестно, может ли беременная женщина с коронавирусом передавать вирус своему ребенку во время беременности или родов. Сейчас активные частицы вируса не обнаружены ни в образцах амниотической жидкости у беременных женщин, ни в грудном молоке.

Коронавирус у детей

Дети до десяти лет реже взрослых заражаются коронавирусом и гораздо легче переносят болезни. Такой ход болезни обусловлен мало осведомленной иммунной системой, она быстро преодолевает вирус из-за отсутствия предыдущих “знаний и опыта”.

Из-за этого дети чаще болеют в легкой форме или совсем без симптомов. Однако иногда у них развивается редкое, но тяжелое осложнение коронавируса — воспалительный процесс, который поражает одновременно несколько систем организма. Тогда появляется высокая температура, пониженное давление и кислородная недостаточность.

Источник: Болгарское национальное радио