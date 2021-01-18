В Вашингтоне активисты из группы DC Marijuana Justice раздавать марихуану в пунктах вакцинации от Covid-19, чтобы поощрить людей делать прививки.

Сейчас неизвестно, в каких именно центрах ее будут раздавать. Активисты отметили, что вскоре расскажут обо всех подробностях.

— Мы ищем способы безопасного празднования окончания пандемии, и мы знаем, что ничто так не сближает людей, как конопля, — заявил соучредитель DC Marijuana Justice Николас Шиллер.

Организаторы добавили, что сейчас у них есть 1,3 кг марихуаны, которую планируют раздать, а всего они планируют собрать 2,2 кг до начала акции.

Также они будут раздавать семена местного сорта каннабиса Grasso’s Green. Таким образом основатель движения Адам Ейдингер надеется привлечь больше внимания людей к вакцинации, а также рассказать людям о целебных свойствах медицинской марихуаны.

Отметим, что в США использование медицинского каннабиса разрешено в 33 штатах.

Вакцинация в мире

По состоянию на 16 января в мире было сделано 37,9 млн прививок от коронавируса. Массовая вакцинация населения проходит в 49 странах.

Лидерами по количеству прививок на 100 человек являются Израиль (25 доз), Объединенные Арабские Эмираты (15 доз) и Королевство Бахрейн (10 доз).

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Источник: DCist