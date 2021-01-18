В Украине и мире снова могут быть затребованным быстрые тесты на антитела против коронавируса, которые демонстрируют наличие иммунитета к Covid-19. Их значение может увеличиться с появление вакцины против вируса и необходимостью проверять, сформировался ли у человека иммунный ответ.

Однако тесты должны быть качественными, для этого нужно проверять их эффективность.

— Нужны тесты на антитела. Но нужна их валидация. Наша группа Диа (компания DiaPrep System Inc, — Ред.) начала четыре месяца назад делать валидационную панель. Создав такую панель, мы проверяем множество тестов, — написал на своей странице в Facebook доктор медицинских наук, эпидемиолог, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов.

Если не проверять эффективность таких тестов, не выйдет адекватно оценить, работает ли вакцина.

— Чтобы решить, работают вакцины или нет, нужно знать, есть ли иммунный ответ у населения, которое участвует в программе вакцинации. А то все антитела переболевших спишут на вакцинацию, — добавил Михаил Фаворов.

Тест на коронавирус

В декабре в Украине обновили алгоритм тестирования на коронавирус.

Минздрав расширил перечень граждан, которым нужно делать анализ.

Подробнее о тестировании на коронавирус читайте на Фактах ICTV.

Источник: Michael Favorov