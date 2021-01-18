Как подготовить свой организм к погружению в прорубь — советы

Крещение считается одним из важнейших церковных праздников. Традиционно в этот день люди погружаются в прорубь.

В народе существует поверье, что такое погружение дает людям крепкое здоровье на целый год. Действительно, купание в проруби и хождение босиком по льду может укрепить иммунитет и предостеречь от многих болезней.

Но прежде чем погружаться в ледяную воду, нужно знать основные правила этой процедуры. Факты ICTV подготовили рекомендации, как правильно подготовить свой организм к погружению в прорубь.

Кто может окунуться в прорубь

Организм абсолютно здорового человека способен выдержать одноразовое ныряние в холодную воду. Но для неподготовленного человека резкий перепад температуры может обернуться стрессом. Поэтому, если вы уверены в своем здоровье, стоит только подготовиться к погружению.

Купание в проруби зимой может быть опасным для детей до шести лет, пожилых людей и людей, страдающих острыми и хроническими заболеваниями, а также людей в состоянии алкогольного опьянения.

Также не стоит погружаться тем, у кого проблемы с сердцем, сосудами головного мозга, аритмии, воспалительные заболевания половой сферы, почек и перенесенный инфаркт или инсульт.

Подготовка к погружению в прорубь

За три дня до погружения лучше начать готовить организм к морозу. Это можно сделать в домашних условиях, например, принять контрастный душ. Перед процедурой необходимо сделать зарядку в течение 5 мин. Затем включить теплую воду и постепенно делать ее холодной, обливаясь снизу вверх.

Закаляться таким способом стоит в течение 1-2 мин, 4-5 раз в день. После процедуры надо надеть теплую одежду и выпить горячего чая.

За день до купания следует продолжить контрастный душ, но увеличить его время до 5 мин.

Из дома необходимо подготовить все обходимые вещи — полотенце, горячий чай, теплую одежду, которую можно быстро на себя накинуть, теплые носки.

За два часа до погружения нужно обязательно плотно поесть, ведь в холодной воде тело начнет быстро тратить все ресурсы на обогрев.

Погружение в прорубь

Следует купаться в специальных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций. Приходите на прорубь с сопровождающим.

Перед раздеванием и одеванием постелите одеяло или газету себе под ноги. Раздеваться следует постепенно, снизу вверх. Обязательно перед купанием следует сделать активные физические упражнения: наклоны, приседания, прыжки и тому подобное.

Заходить в воду следует постепенно в среднем темпе. Нужно умыть лицо водой — это подготовит организм к полному погружению.

Купание надо проводить быстро. А оставаться в воде следует не дольше 3-5 секунд, людям, которые практикуют закаливание водой годы — не более 1,5-2 мин.

После выхода из проруби

После выхода из воды следует быстро снять мокрую одежду и обтереться махровым полотенцем. Затем одеться — сверху вниз, стоит сразу прикрыть грудную клетку, чтобы не заболеть.

После того, как вы одеться, надо найти теплое помещение и выпить горячего чая или бульона.

Чем полезно купание в проруби зимой

организм омолаживается;

увеличивается производство энергии, эндорфинов (гормонов счастья), появляется ощущение радости;

улучшается работа системы терморегуляции тела;

активизируется кровообращение, в частности, в мельчайших сосудах — капиллярах;

резко возрастает производство иммунных клеток, снижается риск вирусных инфекций;

лучше начинают работать внутренние органы, усиливается детоксикационная функция печени.

Ежегодно Крещение празднуют 19 января. В этот день празник отмечают христиане, придерживающиеся Юлианского календаря.

Но купаться в проруби на праздник не обязательно, христиане считают, что, грехи может смыть любая освященная вода.