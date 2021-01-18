Пациент с подозрением или подтвержденным Сovid-19 может получить ряд медицинских услуг бесплатно. Они предусмотрены Программой медицинских гарантий в 2021 году.

Украинцы могут получить первичную медицинскую и амбулаторно-поликлиническую помощь. Кроме того, люди с подозрением на коронавирусную болезнь могут пройти тестирование у своего семейного врача и получить консультации по лечению легкой формы заболевания Covid-19, которая лечится в домашних условиях под наблюдением семейного врача.

Также больные могут получить стационарную помощь. В бесплатный пакет услуг лечения пациентов с Covid-19 входит:

лабораторное и инструментальное исследование;

медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка, интенсивная терапия при необходимости;

медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и тому подобное.

Украинцы могут получить экстренную медицинскую помощь в случае критического состояния. В частности, когда у человека затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38 °C.

Отмечается, что все лекарства, предусмотренные национальным протоколом лечения коронавируса, включенные в тариф, по которому НСЗУ оплачивает услуги медицинских учреждений.

В Национальной службе здоровья сообщили, что они выплатили 11,4 млрд грн, то есть почти 45 тыс. в среднем на одного пациента.

С апреля по декабрь 2020 года госпитализировали 253 тыс. человек с Covid-19. Из них в отделении интенсивной терапии находилось почти 50 тыс. пациентов.

По состоянию на 18 января 2021 в Украине зафиксировали 3 034 новых случая коронавируса. За сутки умерло 65 человек, а выписали — 5 236.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Николаевской (323), Запорожской (266), Киевской (240) и Днепропетровской (220) областях и г. Киев (301).

Источник: НСЗУ