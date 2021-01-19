В Бразилии началась общенациональная вакцинация населения от коронавируса препаратом Sinovac Biotech.

18 января Министерство здравоохранения Бразилии предоставило штатам страны разрешение начать вакцинацию. В некоторых из них прививки начали делать раньше, но большинство из 26 штатов 18 января не получили вакцину, что задержало начало иммунизации престарелых и медицинских работников.

Первой в Бразилии вакцинировалась 54-летняя медсестра из Сан-Паулу Моника Калазанс. В то же время бразильский президент Жаир Болсонару, который скептически относится к Covid-19, отказался от вакцинации.

По данным ВОЗ, по состоянию на 19 января в Бразилии зафиксировали 8,4 млн случаев заражения Covid-19 за все время пандемии. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло более 200 тыс. человек.

Вакцина Sinovac

Китайская вакцина против коронавируса компании Sinovac Biotech, которую заказала Украина, в разных странах демонстрирует неодинаковый уровень эффективности.

Во время испытания в Индонезии вещество продемонстрировало эффективность в борьбе с вирусом на уровне 65%, а в Турции показало — 91,25%.

В Украине вакцинация против Covid-19 стартует в феврале. Первыми прививки получат 367 тыс. украинцев.

Источник: Folha de S.Paulo