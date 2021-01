В Соединенных Штатах Америки выздоровел пилот британской авиакомпании British Airways, который пробыл в больнице с Covid-19 рекордные 243 дня. У него были поражены все органы.

В марте 59-летнего Николаса Синнотта госпитализировали в Техасе. После инфицирования Covid-19 у мужчины началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

Синнотта выписали незадолго до Рождества, после чего мужчина вернулся домой в Великобританию, в английское графство Суррей.

Возле мужчины всегда находилась его 54-летняя жена Никола, которая каждый день была с ним в больнице.

“The hospital staff were fantastic and I can’t wait to be fit enough to go back and thank them”

A British Airways pilot said he cannot wait to return to the US to thank medics who helped keep him alive while he battled coronavirus for a record 243 days https://t.co/CZ5f2jc5fm

— The Times (@thetimes) January 18, 2021