В Соединенных Штатах Америки выздоровел пилот британской авиакомпании British Airways, который пробыл в больнице с Covid-19 рекордные 243 дня. У него были поражены все органы.

В марте 59-летнего Николаса Синнотта госпитализировали в Техасе. После инфицирования Covid-19 у мужчины началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

— Все органы его тела были поражены Covid-19. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую ​​серьезную болезнь, — сказал кардиолог Бисваджит Кар, который лечил пилота.

Синнотта выписали незадолго до Рождества, после чего мужчина вернулся домой в Великобританию, в английское графство Суррей.

Возле мужчины всегда находилась его 54-летняя жена Никола, которая каждый день была с ним в больнице.

“The hospital staff were fantastic and I can’t wait to be fit enough to go back and thank them” A British Airways pilot said he cannot wait to return to the US to thank medics who helped keep him alive while he battled coronavirus for a record 243 days https://t.co/CZ5f2jc5fm — The Times (@thetimes) January 18, 2021

В Великобритании вакцинировали уже более 4 млн человек.

По данным ВОЗ, по состоянию на 19 января в стране с начала пандемии зафиксировали 3,3 млн случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 89,2 тыс. человек.

Кроме того, в Великобритании зафиксировали самый высокий уровень смертности от Covid-19 на душу населения в мире — с 11 по 17 января в стране ежедневно умирало 935 человек.

Коронавирус в мире

По состоянию на 19 января в мире зафиксировали 93,9 млн случаев коронавируса, за сутки — 151 тыс. за время пандемии от болезни умерло 2 млн жителей планеты, за сутки — 2 991 человек.

Источник: The Times