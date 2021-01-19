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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Были поражены все органы: британец вылечился от Covid-19 за 243 дня

В Соединенных Штатах Америки выздоровел пилот британской авиакомпании British Airways, который пробыл в больнице с Covid-19 рекордные 243 дня. У него были поражены все органы.

В марте 59-летнего Николаса Синнотта госпитализировали в Техасе. После инфицирования Covid-19 у мужчины началась респираторная недостаточность, его поместили на искусственную вентиляцию легких, а затем на аппарат искусственного сердца и легких, прежде чем он начал поправляться.

— Все органы его тела были поражены Covid-19. Но все же, поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую ​​серьезную болезнь, — сказал кардиолог Бисваджит Кар, который лечил пилота.

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Синнотта выписали незадолго до Рождества, после чего мужчина вернулся домой в Великобританию, в английское графство Суррей.

Возле мужчины всегда находилась его 54-летняя жена Никола, которая каждый день была с ним в больнице.

В Великобритании вакцинировали уже более 4 млн человек.

По данным ВОЗ, по состоянию на 19 января в стране с начала пандемии зафиксировали 3,3 млн случаев Covid-19. От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 89,2 тыс. человек.

Кроме того, в Великобритании зафиксировали самый высокий уровень смертности от Covid-19 на душу населения в мире — с 11 по 17 января в стране ежедневно умирало 935 человек.

Коронавирус в мире

По состоянию на 19 января в мире зафиксировали 93,9 млн случаев коронавируса, за сутки — 151 тыс. за время пандемии от болезни умерло 2 млн жителей планеты, за сутки — 2 991 человек.

Источник: The Times

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