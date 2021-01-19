Носить одноразовую маску в течение нескольких дней может быть опасно. Об этом сообщил заместитель председателя Немецкого токсикологического общества Роберт Ландзидель.

Он отметил, что маска состоит из слоев микроволокна, которое изготавливают из полипропилена, а его делают из неочищенной нефти.

Ландзидель утверждает, что со временем волокна распадаются и могут раздражать кожу, слизистую оболочку и верхние дыхательные пути.

Ученые из Университетской клиники Майнца провели исследование, в котором от аллергического насморка, причиной которого было ношение масок, страдали 46 женщин и мужчин. Им промыли нос в специальном растворе и обнаружили в нем волокна полипропилена, их длина достигала нескольких миллиметров.

С верхних дыхательных путей волокна и частицы, которые отделились, с помощью подвижных волосков переносились вместе со слизью в направлении рта, и затем человек их глотал.

— Мы считаем, что волокна, отделившиеся от масок, не представляют опасности для здоровья, или она относительно мала. То, что маска сокращает риск заражения, намного весомее, — подытожили эксперты.

Также ученые предполагают, что от определенных масок может выделяться больше полипропилена, который может накапливаться на слизистой оболочке носа и, вероятно, во всех дыхательных путях. Однако пока неизвестно, приводит ли ежедневное ношение масок к особым проблемам со здоровьем.

Кроме того, неправильное использование медицинских масок снижает их эффективность. В Минздраве объяснили, как правильно носить маску и перчатки.

Маску нужно менять каждые четыре часа, а также тогда, когда она становится влажной. Более рекомендаций как носить маску читайте на Фактах ICTV.

Источник: Frankfurter Rundschau