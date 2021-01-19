В больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен, что на юге Германии, у 35 пациентов обнаружили новый штамм коронавируса.

Об этом сообщил директор больницы Франк Нидербюль. Он отметил, что новая мутация отличается от других штаммов, которые уже обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

Но пока не известно, насколько новый штамм может быть заразным и смертоносным.

— Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен, — сказал Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер добавил, что сейчас нет необходимости паниковать, ведь ученые на сегодняшний день не знают, имеет ли эта мутация какое-то клиническое значение.

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Образцы больных новым штаммом Covid-19 отправили на детальное исследование в берлинскую больницу Шарите.

19 января канцлер Германии Ангела Меркель встретится с 16 премьер-министрами федеральных земель страны, они обсудят возможные жесткие карантинные меры, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Кроме того, правительство Германии предложило раздать высококачественные респираторы 34,1 млн граждан, особенно подверженным риску заражения Covid-19.

В ВОЗ отметили, что новые штаммы коронавируса могут ускорить распространение коронавируса в мире, что негативно повлияет на экономику и системы здравоохранения стран.

Также в организации прогнозируют вспышку заболеваемости после зимних праздников в некоторых странах.