Связь между вакцинацией против Covid-19 и смертью доказать сложно — норвежские медики

Агентство медицинских средств Норвегии считает, что смерть 33 человек старше 75 лет после вакцинации не указывает на опасность препарата, хотя и может быть вызвано иммунной реакцией.

Представитель агентства Стейнар Мадсен отметил, что среди причин смерти людей нельзя исключать и побочные эффекты иммунизации, которые провоцируют обострение хронических заболеваний.

— Очевидно, что для большинства пациентов Covid-19 намного опаснее вакцинации, — отметил Мадсен, добавив, что связь между прививкой и смертью людей доказать сложно.

В Норвегии умерли 33 человек в возрасте от 75 лет, которые получили прививки вакциной от коронавируса. Общее количество вакцинированных составляет более 48 тыс., а это значит, что процент летальных случаев не превышает 0,1%.

— Кроме того, ежедневно в Норвегии в домах престарелых умирают около 45 человек, — отметила представительница Института общественного здоровья Норвегии Камилла Столтенбер.

В Норвегии сейчас используют только вакцину компаний Pfizer/BioNTech, которую начали использовать с 26 декабря.

О пыт Израиля

В Минздраве Израиля также назвали перечень побочных эффектов, но заверили, что они не являются основанием для прекращения вакцинации.

Люди жаловались на боль в месте укола, общую слабость, головную боль, аллергическую реакцию и покраснения. В ведомстве отметили, что побочные эффекты были ожидаемыми, поэтому причин для беспокойства нет.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уверен, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии Covid-19.

Известно, что двое пожилых мужчин в возрасте 77 и 88 лет после вакцинации от коронавируса вскоре умерли. Израильские врачи уверяют, что вакцина не могла стать причиной смерти пациентов, так как они имели тяжелые сопутствующие заболевания.