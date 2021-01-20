Избранный президент США Джо Байден в день официального вступления в должность поставит подпись под указом, который прекратит процесс выхода США из Всемирной организации здравоохранения.

Байден подпишет соответствующий указ, направленный на борьбу с пандемией коронавируса, в первый день своего президентства.

— Сегодня избранный президент США Байден отменит начатый предыдущей администрацией процесс выхода из ВОЗ — структуры, критически важной для координации международного ответа на Covid-19, для усиления готовности к будущим эпидемиям и пандемиям и улучшения здоровья всех людей, — заявили в команде Байдена.

21 января США примет участие в работе исполнительного комитета организации. Американскую делегацию возглавит инфекционист Энтони Фаучи, который выступит на заседании ВОЗ.

Также в администрации Байдена отмечают, что страна будет сотрудничать с организацией и другими партнерами, чтобы вместе реформировать и укрепить ВОЗ.

США официально покинули бы учреждение 6 июля 2021.

В то же время в администрации президента США Дональда Трампа неоднократно отмечали, что ВОЗ скрывает информацию о возникновении коронавируса и ведет неправильную работу по Китаю, покрывая заявления китайских лидеров. Опираясь на эти утверждения, в середине апреля Трамп принял решение о временном приостановлении участия США в работе организации.

А уже в конце мая президент заявил, что Вашингтон разрывает отношения с ВОЗ.