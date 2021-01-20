Зима — непростое время для кожи. Мороз и сухой воздух приводят к снижению выработки кожного жира, что делает кожу менее увлажненной.

Ситуацию осложняют разницы температуры на улице и в помещении, что является серьезным стрессом для кожи. Чаще всего последствия изменения температуры испытывает кожа рук.

Поэтому важно знать, как правильно ухаживать за кожей рук, а чтобы не тратить время и деньги на салоны красоты, это можно делать в домашних условиях.

Факты ICTV подготовили для вас советы, что нужно делать зимой, чтобы сохранить кожу рук в здоровом состоянии в домашних условиях.

Основные правила ухода за руками зимой

Одеваем перчатки

Если вы хотите, чтобы ваша кожа не была сухой, важно ходить по улице с перчатками, ведь на холоде капилляры сужаются и питание кожи резко ухудшается. Желательно, чтобы они были из натуральных материалов, чтобы рукам было теплее.

Избегайте горячей воды

После того, как вы пришли домой, следует мыть руки около 20 сек: нанесите мыло на руки равномерно, от запястья вымывайте тыльную и лицевую стороны рук. Не забывайте очищать участок между пальцами. Выбирайте такую ​​температуру воды, которая не будет ни обжигать, ни обмораживать кожу. .

Мыло и крем

Используйте мыло, которое не содержит щелочь, кислотно-щелочной баланс должен быть в пределах от 7 до 11 pH. Использование слишком “химического” мыла может привести к нарушению липидного слоя кожи. Выбирайте для регулярного мытья рук натуральное мыло, сделанное из эфирных масел, травяных отваров, какао, меда, пчелиного воска, глины, глицерина.

После мытья рук кожа сразу становится сухой, поэтому стоит увлажнять ее кремом, в состав которого должны входить вода, гиалуроновая или молочная кислота, глицерин, аллантоин, мочевина, аминокислоты, экстракты растений.

Не забываем о ногтях и кутикуле

Также после мытья рук следует обращать внимание на ногти и кутикулу. Следует втирать масло в кутикулу, чтобы она была эластичной и лучше прилегала к ногтю.

Также желательно наносить питательный крем на ночь, тщательно, массажными движениями втирая его в ноготки и кожу вокруг них. Также перед выходом из дома, особенно в холодную погоду, стоит нанести на руки жирный питательный крем.

Маски для рук

В домашних условиях можно организовать ванночку для рук. Раз в неделю следует делать пилинг, например, на основе сахара и оливкового масла. Такая процедура поможет избавиться от омертвелой кожи, сделает ваши руки гладкими и обновленными. Подготовленная кожа более восприимчива к питательным веществам, которые содержатся в препаратах для ухода.

После скраба, нанесите на руки более толстый слой крема и дайте ему медленно впитаться. Если вы выполните эту процедуру вечером, вы можете нанести крем перед сном, а также надеть на руки хлопчатобумажные перчатки.

Зимой также важно ухаживать за кожей лица, чтобы она не становилась бледной, чрезмерно сухой или жирной и не теряла здоровый блеск.

Подробнее обо всех этапах по уходу за кожей лица читайте в материале Фактов ICTV.