Иммунитет не спасет: новым штаммом можно заразиться после перенесенного Covid-19

Люди могут заразиться новым видом коронавируса, даже если переболели Covid-19 или вакцинировались от болезни.

Доцент Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке Пенни Мур и вирусолог из Медицинского центра Университета Дьюка Дэвид Монтефиоре провели лабораторные наблюдения, в ходе которых выяснили особенности нового штамма Covid-19.

Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Южной Африке в октябре 2020 года, а сейчас вирус распространился более чем в десяти странах. Это вызвало опасения новой пандемии у всего мира.

В ходе наблюдений вирусологи взяли образец крови у 44 человек, перенесших Covid-19. Почти все они переболели коронавирусом до сентября 2020 года, то есть до того, как новый вид вируса обнаружили в Южной Африке.

Ученые наблюдали, смогут ли антитела переболевших людей бороться с обновленным Covid-19. Антитела 22 из 44 людей не справились. У второй половины людей ответ антител был слабым.

Анализ показал, что самый сильный ответ антител был у тех, кто перенес тяжелые случаи Covid-19 и развил более сильный иммунитет.

Ученые подчеркнули, что это результаты лабораторных наблюдений. Необходимо провести исследования, чтобы выяснить, могут ли люди, у которых ранее был Covid-19, повторно инфицироваться новым видом коронавируса.

Специалисты собирают кровь у людей, которые вакцинировались, чтобы понаблюдать, смогут ли их антитела бороться с новым видом Covid-19.

Исследователи из Медицинского центра Шиба в Израиле объявили, что анализ крови 102 сотрудников больницы, получивших две дозы вакцины Pfizer, показал, что их средний уровень антител был выше, чем у людей, выздоровевших от тяжелой формы Covid-19.

Эксперты сообщают, что лучший способ уберечься от Covid-19 — профилактика. Ученые советуют носить маски и придерживаться социальной дистанции.

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