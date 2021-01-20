Некоторые нейроны человеческого мозга умирают первыми или проявляют повышенную уязвимость к болезни Альцгеймера. Это открытие в будущем может помочь разработать методы лечения заболевания.

Об этом заявили ученые из университета Кардиффа в Великобритании. Они сделали посмертный анализ мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, которое прогрессирует в медленном темпе и постепенно уничтожает клетки мозга.

Исследователи изучали две области мозга: энторинальную кору и верхнюю лобную извилину. Первая область отвечает за память, а вторая — играет роль в функциях, связанных с самосознанием.

Они заметили, что возбуждающие нейроны в этих областях мозга были наиболее уязвимыми из клеток на разных стадиях развития болезни. Количество этих нейронов на ранних стадиях болезни Альцгеймера уменьшилось почти на 50%.

Также ученые определили, что одними из важнейших клеток в мозге являются астроциты, которые регулируют активность нейронов и защищают мозг от болезней и инфекций. Во время опытов они показали большую активность во время возникновения заболевания в головном мозге.

Это исследование проводили на образцах мозга, взятых у мужчин с определенным геном, связанным с болезнью, но ученым пока трудно сказать, будут ли эти результаты такими же у женщин.

К слову, у пациентов, которые имеют неврологические расстройства и одновременно болеют коронавирусом, повышен риск смертельных случаев.

Согласно исследованиям, у людей, перенесших инсульт, вероятность смерти была вдвое выше (49% смертности) по сравнению с их контрольной группой (24% смертности). Среди пациентов с рассеянным мышлением уровень смертности составил 40%.

Источник: Sciencealert