Врачи и инженеры из Британии разработали новый ИВЛ аппарат

В Великобритании разработали новый аппарат ИВЛ (искусственная вентиляция легких), который является более удобным и безопасным в сравнении с другими устройствами вентиляции. Разработчики утверждают, что изобретение Exovent обеспечит альтернативные варианты лечения. Так, меньшее количество больных коронавирусом будет нуждаться в интенсивной терапии.

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Над разработкой трудилась Exovent, команда анестезиологов, медсестер и инженеров. Новый образец ИВЛ снижает давление вокруг туловища пациента в отличие от обычних аппаратов, которые, загоняя воздух в легкие, не контролируют окружающую среду.

Такой маневр позволяет легочной ткани беспрепятственно расширяться и функционировать так, как это происходит во время естественного дыхания.

Британские ученые уверяют, что устройство является более удобным, чем обычные вентиляторы, которые используют маску и трубку для обеспечения пациента воздухом. Также аппарат дешевле и безопаснее, поскольку требует меньшего количества персонала.

Компания вскоре начнет массовое производство Exovent-19 благодаря новому партнерству с индийским производителем аппаратов вентиляции Skanray.

Поскольку насос регулирует давление вокруг, заболевший не будет нуждаться в седации. Также больные смогут самостоятельно принимать пищу, лекарства, общаться с семьей по телефону или видеосвязи.

Exovent — это благотворительная организация, которую возглавляет профессор Дэвид Говард. В организации считают, что CNEP (непрерывное отрицательное внегрудное давление) и NPV (отрицательная вентиляция) являются ценными методами поддержки дыхания для лечения острой пневмонии, в том числе вызванного вирусной инфекцией COVID-19, а также различных типов хронической легочной болезни.

Источник: SkyNews