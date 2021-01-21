Вакцины, которые уже создали от Covid-19, вероятно, придется совершенствовать, чтобы обеспечить защиту от новых штаммов коронавируса.

Об этом отметили в исследование ученых Национального института инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге. Они утверждают, что новые штаммы вируса, которые обнаружили в Великобритании и Южной Африке, более устойчивы к антителам в плазме крови, донорами которой были пациенты с Covid-19.

По данным исследования, способность антител нейтрализовать новый вариант вируса упала в восемь раз. А во время тестирования плазмы на пациентах с новыми штаммами коронавируса ее эффективность упала в 64 раза, в то время как в других не изменилась.

Исследователи добавили, что вероятность заражения новыми видами вируса больше у людей, которые уже переболели, а вакцины могут быть менее эффективны в борьбе с Covid-19, поэтому их следует быстро переделать. Кроме того, случаи повторного заражения уже фиксировали в Южной Африке.

В то же время профессор Оксфордского университета Джеймс Наисмит призвал людей не паниковать, несмотря на неутешительные новости.

В ВОЗ обеспокоены проблемой доступности вакцин от коронавируса неравномерным ее распределением. По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, почти все страны-производители вакцин предпочли ее распространению среди своего населения, но такой подход обречен на провал, потому что он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов.

В 49 странах сделали почти 38 млн прививок от коронавируса.