Украина может дополнительно получить более 200 тыс. доз вакцины Pfizer

Украина может получить дополнительную поставку вакцины от инициативы COVAX, при условии соблюдения соответствующих критериев.

Об этом в интервью рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины компании Pfizer в Украине.

— Украина соответствует установленным критериям на получение вакцины. В частности, у нас есть утвержденный национальный план вакцинации, возможность обеспечить холодовую цепочку, соответствующую логистику и условия хранения, — отметил Степанов.

Вакцина компании Pfizer относится к ультрахолодовым препаратам и должна храниться при температуре -70°C.

Кроме того, Степанов рассказал, что в конце первого полугодия 2021 года Украина получит еще 8 млн доз вакцин компаний AstraZeneca, Novavax, Pfizer и Moderna через механизм COVAX. Также с конца мая 2020 года Украина ведет переговоры с компаниями-производителями. С компанией Sinovac уже заключен договор.

— Мы определили два пути получения вакцин, их обрабатывали параллельно. Первый — это COVAX, второй — закупка вакцин непосредственно у производителей, — рассказал министр.

Он подчеркнул, что со всеми компаниями подписаны договоры о неразглашении и конфиденциальности, поэтому называть их на этом этапе запрещено.

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года. Но согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.