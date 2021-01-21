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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Затяжные магнитные бури идут на Землю: даты и как уберечься

На Землю надвигаются затяжные магнитные бури, предупреждают астрофизики. В этом месяце они пройдут с 17 по 20 января. Также специалисты ожидают бури с 1 по 2 февраля.

Затяжные магнитные бури идут на Землю: даты и как уберечься

Во время этого много людей может чувствовать головную боль, нарушение ритма сердца, нестабильное эмоциональное состояние или слышать шум в ушах.

Также возможно чувство усталости и бессонница. Первоочередно это плохо воздействует на людей с метеозависимостью, хроническими болезнями и пожилых.

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Медики рекомендуют правильно питаться, высыпаться и отдыхать. Не стоит планировать во время магнитных бурь важных дел. Также специалисты советуют обязательно следить за давлением.

Магнитные бури в 2021 году

Магнитные бури обычно длятся от нескольких часов до дней. Плохое самочувствие может быть у даже полностью здорового человека.

Самыми распространенными симптомами являются головная боль, повышенное давление и усталость. Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2021 год, чтобы вы могли заранее подготовиться к возможному ухудшению самочувствия.

Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Фото: Pixabay

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