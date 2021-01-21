На Землю надвигаются затяжные магнитные бури, предупреждают астрофизики. В этом месяце они пройдут с 17 по 20 января. Также специалисты ожидают бури с 1 по 2 февраля.

Во время этого много людей может чувствовать головную боль, нарушение ритма сердца, нестабильное эмоциональное состояние или слышать шум в ушах.

Также возможно чувство усталости и бессонница. Первоочередно это плохо воздействует на людей с метеозависимостью, хроническими болезнями и пожилых.

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Медики рекомендуют правильно питаться, высыпаться и отдыхать. Не стоит планировать во время магнитных бурь важных дел. Также специалисты советуют обязательно следить за давлением.

Магнитные бури в 2021 году