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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Уничтожает бактерии: вещество из каннабиса может спасти от смертельных болезней

Вещество, находящееся в каннабисе, способно убивать бактерии, которые вызывают гонорею, менингит и тяжелое воспаление легких.

Уничтожает бактерии: вещество из каннабиса может спасти от смертельных болезней

Об этом заявили австралийские ученые из Университета Квинсленда. Это первый за последние 60 лет случай выявления и одобрения подобных веществ для лечения грамотрицательных инфекций.

— Каннабидиол показал низкую тенденцию к резистентности у бактерий, даже когда мы ускорили ее потенциальное развитие путем увеличения концентрации антибиотика во время имитации двухнедельного лечения, — отметили ученые.

Также они думают, что каннабидиол CBD разрывает внешние клеточные мембраны бактерий, но пока точно не знают, каким образом.

Исследователи уверены, что это открытие положительно повлияет на создание нового класса антибиотиков для устойчивых бактерий.

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Ранее ученые из Университета Квинсленда уже исследовали каннабис и вещество каннабидиол. Последнее показало эффективность против грамположительных бактерий, например, стафилококка и пневмококка.

В Американской ассоциации легких сообщили, что ежедневное курение марихуаны повреждает легкие, что со временем может вызвать легочные заболевания, в том числе и коронавирус.

Согласно исследованию, курильщики марихуаны имеют больше шансов заболеть бронхитом, который со временем может стать хроническим.

Источник: Университет Квинсленда

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