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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Грипп и ОРВИ в Украине: 6.6% переболевших и ни одной смерти

В Украине ОРВИ с 11 до 17 января 2021 заболели 125 779 человек, из них 27,5% — дети в возрасте до 17 лет.

Грипп и ОРВИ в Украине: 6.6% переболевших и ни одной смерти

По результатам лабораторных исследований, никакого положительного результата на вирус гриппа не обнаружили, но в двух случаях определены вирусы SARS-CoV-2 и риновирусы. За неделю госпитализировали 5 286 человек, из них 21,5% — дети в возрасте до 17 лет.

Также в шести учреждениях здравоохранения у 20 пациентов зарегистрировали случаи гриппоподобного заболевания (ГПЗ), и у 203 пациентов — тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ).

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Если сравнивать с прошлой неделей, то показатель заболеваемости увеличился с 234,6 до 331,0 на 100 тыс. населения, что на 31,5% меньше эпидемического порога, на который рассчитывали в Украине. Однако это на 7,3% больше показателя за аналогичный период прошлого сезона.

В большинстве регионов Украины эпидемический порог не превышен. Интенсивность эпидемического процесса ОРВИ была на низком уровне, за исключением Запорожской области, где зафиксировано средний уровень превышения эпидемического порога на 4,1%, — отметили в Минздраве.

За неделю против гриппа вакцинировались 3 557 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 184 038 человек.

Всего с начала эпидемического сезона, с 28 сентября по 17 января 2021:

  • переболело 6,6% населения страны;
  • госпитализированы 42 234 человека, из них 37,6% — дети до 17 лет
  • зарегистрирован 401 пациент с ГПЗ;
  • зарегистрировано 1 074 пациенты с ТОРИ;
  • летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.

Предварительно, с 4 до 10 января 2021 ОРВИ заболели 89 133 украинца, госпитализировали 1 885 человек, из которых почти половина — дети.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 января Covid-19 в Украине зафиксировали 5 348 новых случаев, а в целом — 1 182 969 украинцев.

От последствий инфекции за день умерло 163 больных. В то же время выздоровели 14 239 пациентов.

Источник: Центр общественного здоровья

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