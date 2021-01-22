В Украине планируют посчитать количество повторных случаев заражения коронавирусом, в связи с тем, что их становится больше.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Утро с Украиной.

— Речь уже идет о сотнях случаев повторного заражения Covid-19. Особенно люди, которые заболели в начале эпидемии, у которых падает титр антител. Очень часто они болеют гораздо тяжелее. Есть много случаев, когда это заканчивается летально, — сказал министр.

Также Степанов добавил, что ни в Украине, ни в мире еще не зафиксировали случаев третьего заражения коронавирусом. По его словам, это пока теоретически невозможно, ведь с начала пандемии прошло слишком мало времени.

Министр прогнозирует, что до конца года распространение Covid-19 может ослабнуть благодаря вакцинации. Он призвал украинцев сдавать тесты на Covid-19, даже если у человека симптомы обычного респираторного заболевания.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22 января в Украине зафиксировали 5 348 новых случаев Covid-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерло 116 человек, вылечились — 14 236.