Компании-производители вакцины от Covid-19 Pfizer и BioNTech заключили соглашение с Всемирной организацией здравоохранения по поставкам препарата в рамках инициативы COVAX в страны с низкими доходами.

Пока подробности сделки и цены за дозу, которую будет платить COVAX, точно неизвестны. По информации источников, партия вакцины от Pfizer/BioNTech будет небольшой.

Вакцину в основном выделят для медицинских работников в странах, которые обслуживает COVAX. Официально об этом должны объявить 22 января.

Распространение препаратов против коронавируса в странах с низким и средним уровнем доходов по этой программе должно начаться в феврале. ВОЗ в этом году планирует доставить более 1,8 млрд доз вакцины от Covid-19 в 92 страны.

В Минздраве Украины отмечали, что 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. доз вакцины компании Pfizer в Украине. Партия с препаратом может поступить в страну в первой половине февраля.

В то же время компания BioNTech не предоставила информацию по соглашению, а Pfizer не ответила на запросы относительно комментариев. Представители ВОЗ и альянса вакцин GAVI, который является одним из руководителей схемы COVAX, также отказались от комментариев.

Ранее в ВОЗ заявляли, что они обеспокоены проблемой доступности вакцин от коронавируса из-за неравномерного ее распределения.

По словам главы ВОЗ Тедроса Гебреисуса, почти все страны-производители вакцин предпочли распространять ее среди своего населения, но такой подход обречен на провал, поскольку он поднимет цены и будет способствовать накоплению запасов. Такие действия только продолжат пандемию, а также увеличат человеческие и экономические потери.