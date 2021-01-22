Украина до сих пор ждет получения вакцины от китайской компании Sinovac, но недавняя информация о ее эффективности в 50,38% заставляет задуматься о том, не поспешило ли государство с ее приобретением.

За 1,9 млн доз Украина заплатила более 900 млн грн. По контракту ее эффективность не должна быть ниже 70%, поэтому начали говорить о том, что государство потратило средства на “неэффективный” препарат.

Но министр здравоохранения Максим Степанов говорит, что переживать не стоит, ведь предварительно промежуточные результаты все же должны достичь показателя в 70%.

А если этого не произойдет, Украине просто вернут деньги.

— У нас это (возврат денег Китаем, — Ред.) четко предусмотрено. Государство здесь полностью защищено, у нас есть соответствующая банковская гарантия на 100% средств, которые переведены за вакцину. Я практически уверен, что все будет нормально и вакцина будет эффективной, — объясняет министр.

Но не только китайской вакциной собирается ограничиться Украина. Переговоры о получении других препаратов давно ведутся.

Несмотря на все сложности, Украина планирует начать вакцинацию уже в феврале.

— Мы постоянно ведем переговоры (по закупке вакцин, — Ред.). У меня есть заместитель, соответствующие специалисты, которые за это отвечают. Главное, чтобы, когда будет доступ к вакцине, количество желающих бесплатно вакцинироваться увеличивалось. В феврале, я почти уверен, мы начнем вакцинацию. Ее будут проводить безопасными препаратами с доказанной эффективностью, — говорит Степанов.

По информации председателя правления компании Лекхим Валерия Печаева, процесс регистрации вакцины Sinovac должен начаться на следующей неделе.

Вообще, очень важно, чтобы Украина как можно быстрее начала вакцинацию, ведь промежуточные исследования показывают, что хотя препарат и не всегда дает возможность не заразиться Covid-19, болезнь протекает в гораздо более легкой форме.

То есть, даже если человек и заболеет, ему с меньшей вероятностью понадобится кислород, или даже подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

А свою безопасность она уже доказала и это, фактически, главное. Поэтому Лекхим позаботился о получении не только 1,9 млн доз.

— Всего Sinovac нам выделила квоту в 5 млн доз. 1,9 млн мы отдаем Минздраву, и у нас остается в резерве около 3 млн. Конечно, в первую очередь приоритет будет оставаться за Минздравом, поскольку он бесплатно вакцинирует население, — говорит Печаев.

Что делать с “избытком” в противном случае — пока неизвестно. Одним из вариантов считают продажу в другие страны или вакцинацию для промышленных предприятий.

Возможно, вакцины даже появятся в частном секторе.

— Если Минздрав не захочет брать еще 3 млн доз вакцины, то попробуем их отдать в промышленный сектор. Если что-то останется — готовы отдать в частный сектор, если будут соответствующие заявки. А если сможем получить еще больше вакцин, то будем работать в дальнейшем с Sinovac, чтобы обеспечить потребности Украины, — рассказал председатель правления Лекхима.

Фактически, на сегодня есть все условия для того, чтобы вовремя начать процесс вакцинации.

А если страна почувствует эффективность вакцины, может быть, не только 1,9 млн доз китайского препарата пойдут на государственные инъекции.

Вакцины для Киева

22 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти ведут переговоры для обеспечения вакциной около 500 тыс. жителей столицы.

Для Киева планируют закупить около 1 млн доз вакцины одного из ведущих производителей. Однако сейчас детали переговоров не раскрываются.

Закупать препараты будут за средства городского бюджета.