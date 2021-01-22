Как правильно выбрать авокадо — СОВЕТЫ

Полезное, богатое белком, витаминами и минералами авокадо быстро пришлось всем по вкусу. Без него трудно представить любимые роллы и салат, но выбрать заморский фрукт не так просто. Кому-то всегда попадаются зеленые или горькие плоды и портят впечатление о продукте.

Факты ICTV собрали для вас главные правила выбора авокадо, чтобы ваши завтраки были вкусными и здоровыми.