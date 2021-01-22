Как правильно выбрать авокадо — СОВЕТЫ

Как определить спелость авокадо?
Определить это нетрудно, самым надежным маркером является хвостик от плодоножки. Попробуйте оторвать хвостик, слегка прокрутив его: если хвостик отделился легко — фрукт спелый, если очень сложно — авокадо зеленое.
Обратите внимание на место, от которого оторвался хвостик, оно должно быть насыщенного ярко-зеленого цвета, иногда может выделяться сок. Если срез темно зеленого или коричневого оттенка — это авокадо перезрело.
Какого цвета должно быть идеальное авокадо?
Цвет идеального авокадо зависит от того, что вы хотите приготовить. Для роллов и других блюд с морепродуктами, пасты или гуакамоле выбирайте темно-зеленый плод ровного, насыщенного цвета.
Если плод немного светлее — из него можно приготовить прекрасный салат или тосты. Главное — цвет должен быть однородным, без слишком светлых или темных пятен.
Авокадо должно быть мягким или твердым?
Плод должен быть упругим, но не очень твердым. Нажмите пальцем на кожуру — верхний слой должен быть мягким, но не сморщенным. Кожица должна легко расправляться после нажатия пальцем.
Этот критерий очень субъективный, поэтому внимание на весь комплекс параметров и личные предпочтения.
Как правильно хранить авокадо?
Правила хранения отличаются для фруктов разной спелости. Незрелые плоды нельзя класть в холодильник, так процесс дозревания не начнется, и авокадо просто испортится со временем.
Нарезанный фрукт должен обязательно лежать в холодильнике, лучше в закрытом контейнере, а срез также нужно сбрызнуть соком лимона или лайма — это задерживает процесс окисления и почернения.
Если вы планируете использовать только половину, оставьте в другой косточку — так авокадо дольше останется свежим, ведь кость закрывает часть волокон фрукта.
Спелые авокадо тоже должны хранится в холоде, лучше не класть их рядом с другими фруктами. Наилучшее место в холодильнике — возле задней стенки.
Что делать если вы купили неспелое авокадо?
Незрелое авокадо намного лучше переспелого, ведь у него есть шанс стать идеальным отдельно от дерева. Если вы планируете удивить своих гостей гуакамоле через неделю, купить немного зеленый фрукт даже лучше.
При комнатной температуре плод дозреет приблизительно за неделю, если же положить его в бумажный пакет — максимум за 5 суток.
Чтобы авокадо дозрело еще быстрее, положите его в пакет вместе со спелым яблоком. Употреблять в пищу его можно будет уже через два дня.
Существуют также шоковые методы дозревания авокадо, в разогретой духовке или возле других искусственных источников тепла. К ним лучше обращаться в крайних случаях, так как фрукт теряет свою пользу и может горчить.