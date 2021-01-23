Витамины всегда помогают нам чувствовать себя здоровыми и выглядеть превосходно в любое время года. Один из главных витаминов, без которого нашему организму трудно функционировать — витамин А.

Это полезное вещество, которое способствует повышению устойчивости организма к вирусным инфекциям, от которых мы чаще всего страдаем в прохладный период года.

Каждому человеку важно знать, чем полезен именно витамин А и как не переусердствовать с его употреблением.

Факты ICTV подготовили материал о полезных свойствах витамина А.

Чем полезен витамин А

Витамин А влияет на работу иммунитета, усиливает защитную функцию слизистых оболочек, повышает сопротивляемость к заболеваниям. Также ретинол обладает антиоксидантными свойствами. Если потреблять достаточное количество витамина, то он сможет препятствовать образованию опухолей.

Кроме того, витамин А помогает сохранить остроту зрения, обеспечивает нормальное восприятие цветов и защищает роговицу от высыхания. Ретинол не может восстановить зрение и вылечить болезни глаз, его лучше использовать в профилактических целях.

Также он полезен для детей, особенно в период внутриутробного развития. Витамин А способен укреплять волосы, стимулировать их рост и защищать от воздействия окружающей среды.

Украинский врач Евгений Комаровский утверждает, что витамин А влияет на все эпителиальные клетки в нашем теле. Поэтому его активно используют во время лечения любых проблем, связанных с кожей.

Витамин А врачи рекомендуют при лечении многих заболеваний: бронхита, дизентерии, псориаза, рахита, мастопатии, цирроза печени, лейкоза, заболеваний глазного яблока и многих других.

Основные источники витамина A

Витамин А работает в нашу пользу в двух формах: ретинол, содержащийся в продуктах животного происхождения, и бета-каротин, который мы получаем из растительных продуктов.

Основные источники витамина А животного происхождения:

мясо;

морская рыба;

яичные желтки;

говяжья печень и печень трески;

твердый сыр;

сливочное масло;

Основные источники витамина А растительного происхождения:

шпинат;

зелень

болгарский перец;

капуста;

морковь;

картофель;

абрикосы и сливы.

Суточная норма

В сутки рекомендуется употреблять около 900 мкг мужчинам, и примерно 700 мкг — женщинам. Максимально допустимая доза для организма человека — 3000 мкг. Норма для детей составляет 400-1000 мкг.

Недостаток и избыток витамина А

Главный симптом недостатка витамина А — куриная слепота — адаптация глаз (более 30 сек.) при переходе из светлого помещения в темное. Также недостаток витамина А проявляется в сухости кожи, ломкости волос, снижении интеллектуальных способностей, развитии онкологических болезней.

Недостаток витамина А может быть вызван несбалансированным питанием, недостатком солнечного света, чрезмерными физическими нагрузками.

В то же время избыток витамина А может быть опасным для здоровья.

— Витамин А относится к группе жирорастворимых витаминов. Это важно, ведь жирорастворимые витамины могут накапливаться в организме человека. Поэтому риск отравления очень высокий, — отмечает Комаровский.

Признаки передозировки: нарушение стула, пожелтение кожи, тошнота, головокружение.

Что такое авитаминоз

Авитаминоз — это опасное заболевание, вызванное длительным недостаточным поступлением витаминов в организм. Чтобы предотвратить возникновение серьезных заболеваний, следует включить в рацион такие витамины, как А, В1, В2, В9, В12, C, D.

Подробнее о витаминах для организма читайте в материале Фактов ICTV.