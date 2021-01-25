PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Эпидемиолог объяснила, почему новые штаммы Covid-19 распространяются быстрее

Новый штамм коронавируса, который зафиксировали в Великобритании, имеет более 30 существенных мутаций по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, с которого началась пандемия.

Карантин, коронавірус

Об этом заявила биолог из университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) Сара Отто. Мутация происходит, когда вирус атакует человека с ослабленным иммунитетом. Covid-19 быстро размножается, чтобы победить защитные клетки организма и вследствие этого — совершенствуется.

— Мы участвуем в гонке с вирусной эволюцией. Нам нужно выпускать новые вакцины с максимальной скоростью, бороться с распространением новых штаммов путем ограничения путешествий и социальных взаимодействий, — сказала Сара Отто.

Читайте
Где в Украине больше всего больных коронавирусом - Минздрав обновил список областей

Биолог отметила, что новые штаммы коронавируса возникают, когда вирус попадает в новый регион с населением, которое никогда не было инфицировано, или возникает среди уже переболевшего населения.

Отто утверждает, что новый штамм из Великобритании B.1.1.7, вероятно, может распространяться на 40-80% быстрее, чем другие известные штаммы коронавируса.

Для таких стран, как США и Канада, где коронавирус и так распространяется очень быстро, появление B.1.1.7 представляет еще большую угрозу.

Новый штамм коронавируса

В декабре в Великобритании зафиксировали новую мутацию коронавируса. После этого ее начали фиксировать во многих странах мира. Также накануне стало известно о юго-африканской мутации Covid-19.

Ученые отмечают, что новые мутации могут быть опасными, ведь они способны снизить эффективность вакцины.

Источник: The Conversation

Фото: Depositphotos

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка