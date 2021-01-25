Вакцина Moderna эффективна против новых штаммов коронавируса

Вакцина от Covid-19 американской компании Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые впервые зафиксировали в Великобритании и Южной Африке.

В заявлении компании отметили, что в ходе лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым штаммов коронавируса.

— В результате вакцинации препаратом от Covid-19 компании Moderna выработались антитела ко всем штаммам, которые возникают, в частности к антителам B.1.1.7 и B.1.351, впервые выявленных в Великобритании и ЮАР соответственно, — отметили в компании.

В компании утверждают, что вакцинация двумя дозами препарата против Covid-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.

Также в Moderna объявили о клинической стратегии, которая направлена на проактивное реагирование на пандемию, в рамках которой, в частности, компания протестирует дополнительную дозу своей вакцины от Covid-19 с целью изучения ее способности в дальнейшем увеличивать нейтрализующие антитела против штаммов, которые возникают.

Вакцина Moderna

Американская компания Moderna заявила, что производимая ими вакцина может обеспечить годовой иммунитет к коронавируса. Вакцину вводят двумя дозами с интервалом около месяца.

Кроме того, вакцины против коронавируса от Moderna и Pfizer/BioNTech получили разрешение на экстренное использование от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.

Источник: BBC