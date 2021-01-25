По данным ВОЗ, по состоянию на 25 января в мире зафиксировали 97,8 млн случаев заражения Covid-19. С появлением болезни врачи больше обращали внимание на спасения жизни тяжелобольным пациентам, однако сейчас среди ученых растет внимание к людям, которые имеют долгосрочные последствия Covid-19.

Сейчас появилось такое понятие, как долгий ковид или постковид — состояние, продолжается более 12 недель и длительно воздействует на организм, при котором сохраняются симптомы вируса.

По словам украинского врача Евгения Комаровского, коронавирус способен негативно влиять на сосуды, нервные ткани, клетки головного мозга, ткани почек, печени, сердца, возникают области, где нарушено кровоснабжение и т.д.

Читайте Вакцина Moderna эффективна против новых штаммов коронавируса

Симптомы после Covid-19

Доктор Комаровский отмечает, что проявления постковида можно разделить на три группы симптомов.

Первая — симптомы, связанные с дыхательной системой (воспаление легких, дыхательная недостаточность, кашель, одышка, нехватка воздуха).

Вторая — ощущение слабости (абсолютное нежелание что-то делать).

— Этот симптом часто является причиной серьезных социальных конфликтов. Прежде всего в семье, — утверждает Комаровский.

Третья — поражение нервной системы, психические расстройства, нарушение сна, нарушение памяти.

Что делать, чтобы восстановиться

— Если ваши родные переболели коронавирусом, к ним следует проявлять внимание, ведь без помощи человеку, у которого поражена психическая система, будет трудно выйти из постковидного синдрома. У 20% людей после болезни возникают суицидальные мысли, поэтому это важно, — отмечает Комаровский.

Восстановление органов дыхания

Необходимо постоянно поддерживать температуру и влажность воздуха в помещении. Слизистые оболочки не должны пересушиваться. Рекомендуется побольше гулять на свежем воздухе и пить воду. Также может помочь дыхательная гимнастика.

Как побороть слабость

Если вы чувствуете слабость, не стоит постоянно лежать, ведь так постковидний синдром только затянется. Следует постепенно заниматься физическими упражнениями (походить на дворе, убрать дома и др.). В день должно быть минимум 30 мин аэробной нагрузки.

Как восстановить нервную систему

Чтобы восстановить нервную систему после коронавируса, доктор Комаровский рекомендует:

Заниматься физическими упражнениями; Физическая активность должна сопровождаться ориентацией пациента в пространстве (при восстановлении важно, чтобы работал вестибулярный аппарат, система ориентации в пространстве) Если у человека ухудшилась память, важно придумать себе задачу, определенную цель (можно повторять языки, учить стихи, читать, писать тесты).

Симптомы коронавируса

К основным симптомам коронавируса относятся: высокая температура, кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса. В то же время другими признаками, которые испытывали люди с вирусом, предусматривают сыпь, головная боль и проблемы с пищеварением — тошнота и диарея.

Всемирная организация здравоохранения недавно добавила в этот список также усталость, ломоту и боль в мышцах, боль в горле, конъюнктивит и изменение цвета пальцев рук и ног.

Источник: Евгений Комаровский