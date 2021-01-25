Европейская комиссия настаивает, чтобы компания AstraZeneca придерживалась контрактных обязательств и провела поставку оговоренного количества доз вакцины от коронавируса даже до момента ее условной рыночной авторизации в ЕС.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер. Также член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис прислала предприятию письмо с просьбой подробных объяснений.

— В своем письме еврокомиссар подчеркивает важность своевременной поставки доз вакцины, как это предусмотрено в контракте, и напоминает, что усиление производственных возможностей должно осуществляться параллельно с проведением клинических испытаний, чтобы гарантировать достаточное количество вакцин быстрее. Это важный принцип контракта, — сказал спикер.

Он также утверждает, что этот вопрос важен для Европейской Комиссии и государств-членов ЕС, поэтому его обсуждают вместе с представителями компании на совещании 25 января.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила по телефону с генеральным директором AstraZeneca. Она напомнила представителю компании, что Еврокомиссия авансом инвестировала значительные средства, чтобы гарантировать производство. В Брюсселе рассчитывают, что предприятие найдет решение для быстрой поставки вакцины.

Ранее в AstraZeneca заявили, что из-за производственных проблем количество доступных начальных доз вакцины будет меньше, чем ожидалось. Фармацевтическая фирма должна была доставить около 80 млн доз в 27 стран-членов.

Вакцина AstraZeneca

12 января Европейское агентство по лекарственным средствам получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Заявку рассмотрят в ускоренном режиме до 29 января.

В декабря 2020 года Великобритания первой в мире приняла для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее безопасной и эффективной.