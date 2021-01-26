Антибиотики, которые часто применимы при лечении воспалительных процессов в органах дыхания и входят в перечень международных рекомендаций по лечению Covid-19, не подтвердили свою эффективность.

Во время рандомизированных клинических испытаний PRINCIPLE, которые проводил Оксфордский университет при поддержке правительства Великобритании, ученые оценивали пользу антибиотиков для амбулаторных пациентов с коронавирусом. Согласно результатам, два антибиотика — азитромицин и доксициклин неэффективны в борьбе с коронавирусной болезнью.

— Хотя эти результаты разочаровывают, они позволяют сократить применение ненужных антибиотиков в лечении Covid-19, — отметили ученые.

В исследовании приняли участие несколько тысяч пациентов в возрасте от 50 лет, у которых подтвердили коронавирус в последние 14 дней. Азитромицин получали 525 пациентов в дозе 500 мг в течение трех дней.

Однако вскоре испытания азитромицина остановили из-за его неэффективности и низкой вероятности клинически значимого эффекта по сравнению с другими препаратами. Через 28 дней наблюдений эти данные подтвердились, кроме того, азитромицин не снизил риск развития тяжелого течения болезни и смертности.

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Тестирование доксициклина также остановили из-за низкой эффективности. Препарат получали 798 человек по 200 мг в первый день и затем 100 мг в течение 6 дней. Антибиотик сокращал выздоровления и снижал риск госпитализации всего на 2%.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что в последнее время люди стали чаще принимать антибиотики, 79-96% из них даже не болели коронавирусом, а делали это для профилактики.

Специалисты заявляют, что антибиотики не лечат коронавирус, не нужны они и для профилактики заболевания. Их можно принимать во время Covid-19 только тогда, когда есть сопутствующие бактериальные инфекции или осложнения.

Источник: пресс-служба Оксфордского университета