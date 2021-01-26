Канадские врачи обнаружили препарат, который снижает риск смерти от Covid-19

Противовоспалительный препарат колхицин может снизить риск осложнений и смерти от Covid-19.

Такой вывод сделали врачи Монреальского института сердца (ICM) по результатам исследования под названием Colcorona. Его возглавил глава института Жан-Клод Тардиф.

В исследовании приняли участие 4 488 пациентов. Согласно результатам, благодаря колхицину госпитализация и смертность пациентов сократилось на 20%, по сравнению с плацебо.

— Во время работы с пациентами, прошедшими тест, который официально подтверждает их диагноз, результат с колхицином еще лучше, то есть госпитализации сократились на 25%, необходимость в аппарате искусственной вентиляции легких снизилась на 50%, а количество смертей — на 44%, — рассказал Жан-Клод Тардиф.

Врачи из Канады считают, что при осложнениях коронавируса у людей возникает воспалительная реакция, вызванная лейкоцитами, которые борются с вирусом. С помощью колхицина воспалительный процесс можно уменьшить.

Колхицин — противовоспалительное средство, которое получают из растения под названием Colchicum autumnale и используют для лечения различных заболеваний, таких как подагра, воспалительный артрит и перикардит.

— Колхицин уже доступен в аптеках, поскольку его использование при лечении заболеваний безопасное и недорогое. Наше открытие будет полезным не только во Франции, Канаде, США и странах G8, но также в развивающихся странах, — отметили ученые.

Также врачи добавили, что препарат можно использовать для лечения пациентов с коронавирусом. Они настаивают на скорой проверке колхицина регулирующими органами.

Коронавирус в мире

По данным ВОЗ, по состоянию на 25 января в мире зафиксировали 97, 8 млн случаев Covid-19. За все время пандемии от осложнений умерло 2,1 млн жителей планеты.

Больше всего случаев заражения Covid-19 зафиксировали в США (24,7 млн), Индии (10,6 млн) и Бразилии (8,8 млн).

Источник: Medical Xpress