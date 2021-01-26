Старт массовой вакцинации населения от коронавирусной болезни в Украине запланирован на февраль 2021 года.

Об этом уже несколько раз говорили в правительстве и Минздраве, а сейчас эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

— Уже в феврале начнется вакцинация от Covid-19. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит первый миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Детали озвучим в ближайшее время, – сказал глава государство в видеообращении 25 января.

До сих пор не известно, с какой именно даты начнут вакцинировать граждан Украины.