Когда начнется вакцинация от Covid-19 в Украине?
Старт массовой вакцинации населения от коронавирусной болезни в Украине запланирован на февраль 2021 года.
Об этом уже несколько раз говорили в правительстве и Минздраве, а сейчас эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.
— Уже в феврале начнется вакцинация от Covid-19. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит первый миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Детали озвучим в ближайшее время, – сказал глава государство в видеообращении 25 января.
До сих пор не известно, с какой именно даты начнут вакцинировать граждан Украины.
Сколько будет стоить вакцина от Covid-19 для населения?
Вакцинация, которую будут проводить в Украине на государственном уровне, будет бесплатной для всех желающих.
Это уже неоднократно подчеркивал министр здравоохранения Максим Степанов.
— Речь идет об инъекциях, за которые отвечает государство, а именно – бесплатные… Весь процесс мы планируем завершить к первому кварталу 2022 года. Возможно, включая этот период, – рассказал Фактам ICTV глава Минздрава.
Конечно, препараты против Covid-19 могут появиться и в частном секторе, но сейчас об их возможной стоимости ничего не известно.
Какой порядок вакцинации?
Согласно плану вакцинации населения от Covid-19, опубликованному 22 декабря 2020 года Центром общественного здоровья, она будет проводиться в четыре этапа:
- люди с критическим риском инфицирования и развития Covid-19 и медики, работающие с больными коронавирусной болезнью (январь-апрель 2021 года);
- люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования коронавирусом и медицинские работники (апрель-июнь 2021 года);
- люди с высоким риском инфицирования Covid-19 и те, кто поддерживает жизнедеятельность и безопасность Украины (июнь-сентябрь 2021 года);
- люди с повышенным риском инфицирования коронавирусом и те, кто поддерживает безопасность и жизнедеятельность государства (сентябрь 2021 года – март 2022 года).
Однако сейчас премьер-министр Денис Шмыгаль говорит о том, что будет и пятый этап вакцинации, на котором инъекцию будут делать тем гражданам, которые не входят в число приоритетных групп.
Уже понятно, что в январе первая фаза вакцинации не начнется.
В приоритете будут оставаться пожилые люди, медики, военные, правоохранители, учителя и т. д.
Сколько вакцин получит Украина в 2021 году?
В эфире программы Свобода слова на ICTV глава правительства сообщил, что в этом году Украина планирует получить около 30 млн доз вакцины от Covid-19.
— Вакцины в этом году хватит всем желающим. У нас контрактов на более 30 млн доз. Поэтому все очереди на вакцинации в соответствии с национальным планом будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена. В Украине будут работать 500 мобильных бригад и 4 тыс. пунктов для вакцинации, – заявил Шмыгаль.
Какую вакцину закупает Украина?
Согласно информации Минздрава, первой в Украину должна поступить вакцина китайской компании Sinovac. Речь идет об 1,9 млн доз препарата.
Однако известно, что государство ведет переговоры и с другими производителями вакцин, названия которых сейчас не озвучиваются.
Известно лишь об инициативе Covax. По словам Степанова, разработчиком препарата тут выступает компания Pfizer.
— Вакцину от Covax мы ожидаем в конце первого – начале второго квартала. По предварительным договоренностям, речь идет о 8 млн доз, – говорит министр здравоохранения.
Вряд ли Украина будет сосредоточена на какой-то одной вакцине, ведь компании-производители должны позаботиться о том, чтобы обеспечить достаточным количеством препаратов государства, в которых находятся.
Важна ли эффективность вакцины?
Вопрос эффективности вакцины подняли после того, как появились данные об эффективности китайского препарата на уровне 50,38%, когда в контракте на закупку Украиной была прописана эффективность в 70%.
Однако старший научный сотрудник института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Зиновий Ткачук считает, что эффективность – не тот показатель, на который стоит обращать наибольшее внимание.
— Когда говорят об эффективности в 95-97%, я этому не доверяю. Разница между людьми в возможности защищаться – не менее 10%. Такие показатели – это больше маркетинговый ход.
Однако с точки зрения имеющихся данных и информации о том, что вакцины прошли утверждение американского и европейского регуляторов, можно сделать вывод, что они достаточно эффективны, – говорит Ткачук.
То есть если регуляторы с самой тщательной проверкой допускают на свой рынок определенные препараты, можно сказать, что они подходят для использования в условиях пандемии и являются достаточно безопасными.
Почему важно вакцинироваться даже первыми вакцинами?
Вакцинация первыми препаратами от Covid-19 важна тем, что дает возможность, если даже заболеешь коронавирусом, перенести его в более легкой форме.
— В тех случаях, когда человек заболел коронавирусом, болезнь может протекать в одной из трех форм: легкой, средней и тяжелой. Вакцина – это способ защитить организм от очень тяжелых случаев и возможной смерти, – высказывает мнение Ткачук.
На практике это будет означать не только уменьшение летальных случаев заболевания, но и потенциальную разгрузку медицинской системы в связи с уменьшением случаев болезни, требующих госпитализации.
Будут ли вакцины лучше?
Конечно, в будущем от коронавируса изобретут вакцины лучше. Сейчас же допускаются препараты, которые разрабатывали в течение 2020 года в попытках взять пандемию под контроль.
По мнению эпидемиолога Михаила Фаворова, указанные вакцины являются препаратами “военного времени”, которые впоследствии перестанут использоваться.
— Вирус до сих пор очень резко мутирует, поскольку он перешел из одного вида на другой. Еще некоторое время он будет это делать, но придет к оптимальному виду. И только после этого и будет оптимальная вакцина, – считает Фаворов.
Но это не причина не вакцинироваться людям, для которых Covid-19 является наиболее опасным.