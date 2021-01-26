Страхування здоров’я в ПриватБанк: плюси і мінуси

Современная медицина требует больших затрат, а внезапная болезнь может поставить человека в затруднительное положение, именно поэтому в последнее время растет популярность страхования здоровья и жизни. Такие услуги предоставляет и коммерческий банк Приватбанк. Факты ICTV детально расскажут вам об условиях этой страховки и правилах заключения договора.

Страховой полис Приватбанка подразумевает финансовую защиту от определенных рисков, а именно — болезней или смерти застрахованного человека. В случае наступления болезни, предусмотренной условиями договора, застрахованное лицо получает страховую выплату, которая полностью или частично компенсирует затраты на лечение.

Она составляет определенный процент от страховой суммы, в зависимости от заболевания. Например, если у человека выявили пневмонию, он получит 10 процентов от страховой суммы, а если злокачественное образование мозга — 70%.

Для того, чтобы получить страховую выплату необходимо позвонить и сообщить о наступлении страхового случая на номер 3700, зафиксировать ее в компетентных органах и получить медицинский документ. На протяжении двух дней после получения справки обратитесь с ней в отделение Приватбанка.

Какие случаи покрывает страховка?

Страховка покрывает больше 140 различных заболеваний:

Заболевания системы кровообращения;

заболевания крови;

болезни дыхательных органов;

заболевания пищеварительной системы;

болезни мочеполовой системы;

заболевания соединительных тканей и костно-мышечной системы;

болезни эндокринной системы;

заболевания нервной системы;

новообразования (в том числе некоторые злокачественные, все доброкачественные, кроме доброкачественных опухолей кожи);

инфекции и паразиты;

офтальмологические проблемы;

болезни уха;

и смерть вследствие этих заболеваний.

С подробным списком болезней можно ознакомится в специальной таблице, но будьте внимательны, так как некоторые случаи являются страховыми только при определенных условиях, например, если болезнь обнаружена впервые или требуется оперативное вмешательство. Все эти нюансы также описаны в таблице.

Также страховка не распространяется на:

Заболевания которые возникли в следствии алкоголизма, употребления наркотических и психотропных препаратов;

наследственные патологии;

косметологические и косметические процедуры, эстетическую хирургию;

операции по смене пола;

ожирение;

бесплодие, осложненное протекание беременности, ее искусственное прерывание;

болезни кожи, подкожной клетчатки;

массовые эпидемиологические заболевания (грипп, ОРВИ).

Как заключить договор?

Заключить договор легче, чем кажется, так как это можно сделать даже не выходя из дома. Оформить договор может любое физическое лицо, достигшее совершеннолетия. Застраховать можно не только себя, а и своих детей старше одного года, мужа, жену, родителей (возрастом до 69 лет на момент подписания договора).

Для оформления документа можно обратиться в любое отделение Приватбанка, или оформить его через интернет-приложения. В мобильном приложении Приват24 алгоритм действий такой: Мои счета > Страховки > Оформить страховку > Страхование здоровья.

На сайте оформить страховку еще проще: Другое > Страхование > Страхование здоровья.

Стоимость договора индивидуальна и рассчитывается согласно возрасту застрахованного человека и выбранного вида страхования. Сумма ежемесячных страховых выплат варьируется от 0,1% до 0,4% от страховой суммы.

Насколько это выгодно?

Безусловным плюсом является то, что у Приватбанка есть сразу несколько страховых компаний-партнеров, и они обеспечивают страховку от некоторых болезней, которые не предусмотрены во многих традиционных страховых договорах: сахарного диабета, вирусного гепатита, туберкулеза, онкологических заболеваний.

С другой стороны, специализированные страховые компании дают возможность застраховаться именно от определенных заболеваний, их подход более индивидуален.