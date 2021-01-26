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Факты / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Как распознать аппендицит и почему нельзя медлить

Аппендицит является одной из самых распространенных патологий, которая требует хирургического вмешательства. Точную причину возникновения болезни врачи назвать не могут.

Как распознать аппендицит и почему нельзя медлить

Если вовремя не принять необходимые меры, история может закончиться летальным исходом. Как распознать патологию, читайте в материале.

— Каждый должен знать, что боль в животе может закончится плохо. Поэтому нельзя ждать, вычитывая интернет. А надо идти к семейному врачу, желательно в первые шесть часов болезни, — рассказывает Владимир Синяков, врач-хирург высшей категории.

Симптомы аппендицита:

  • боль в верхней части живота или в районе пупка;
  • боль в нижней правой части живота;
  • потеря аппетита;
  • тошнота или рвота;
  • диарея, запоры;
  • вздутие живота, невозможность выпустить газы;
  • умеренная лихорадка.

Сначала боль может быть незначительной, многие даже не обращают внимания, и лишь со временем неприятные ощущения становятся более интенсивными.

Следует избегать слабительных средств, в случае подозрения на аппендицит. Также нельзя делать клизму, поскольку это может привести к разрыву аппендикса.

Причины возникновения аппендицита

Специалисты до сих пор не могут назвать точной причины появления аппендицита. Считают, что аппендицит случается из-за воспаления аппендикса — червоподобного отростка.

Причин может быть несколько. Например, травма, опухоль, глисты, увеличение лимфатического фолликула. В таких случаях происходит накопление вредных бактерий, вследствие чего образуется гной и отек.

Диагностика

Диагностировать может и квалафицированный терапевт или другой врач, а окончательно поставить диагноз — хирург. Обычно он проводит осмотр, дополнительно могут взять общий анализ крови и мочи.

Также существует шкала для определения наличия болезни — MANTRELS.

M — Миграция боли в правый верхний квадрант живота;

A — Анализ мочи для поиска ацетона как признак анорексии;

N — тошнота или рвота;

T — Острая боль в правой подвздошной области;

R — Боль рикошетного характера;

E — Повышенная температура, лихорадка (> 37,3 С);

L — Лейкоцитоз (увеличение количества лейкоцитов в крови пациента);

S — Сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

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Варианты лечения

В случае заболевания возможны следующие действия:

  • хирургическое вмешательство;
  • дренаж для удаления абсцесса;
  • антибиотики;
  • обезболивающее;
  • специальная диета;
  • внутривенные вливания (инфузии).

Аппендицит нельзя вылечить методами народной медицины. Если вы обнаружили какие-нибудь из перечисленных симптомов, нужно немедленно вызвать врача или обратиться в больницу.

Медлительность может привести к ухудшению состояния здоровья и резкому развитию патологических процессов. Разрыв аппендикса грозит летальным исходом. Помочь может только специалист в области медицины.

Удаление аппендикса

Операция по удалению аппендикса может отойти в прошлое, ведь антибиотики оказались почти столь же эффективны, как и операция. Ученые из Университета Вашингтона обнаружили, что в 70% случаев пациенты с диагнозом аппендицит обходятся медикаментозным лечением. Подробнее о результатах исследования читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Depositphotos

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