Витамины — важная составляющая здоровья организма человека. С момента, когда началась пандемия, возникают вопросы, действительно ли витамины D, С и цинк способны помочь в борьбе с Covid-19.

Факты ICTV подготовили материал о том, действительно ли нужно принимать витамины во время Covid-19, о пользе и вреде соединений D, С и цинка.

Витамин D

Витамин D относится к жирорастворимым витаминам. Он отвечает за функционирование важных процессов в организме, например, обеспечивает нормальный рост костей. Дефицит этого витамина может вызвать рахит, Альцгеймер, болезнь Паркинсона, аутоиммунные, сердечно-сосудистые болезни.

Также уникальность витамина D заключается в том, что он может образовываться в коже в результате воздействия солнечного света (врачи не рекомендуют получать витамин таким способом, ведь воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу негативно влияет на здоровье), а также он может попадать в организм вместе с пищевыми продуктами (морская рыба, жирные молочные продукты, желток яйца).

Также недостаток можно восполнить использованием пищевых добавок: D3 — это форма витамина, которая производится при взаимодействии солнечных лучей и человеческой кожи, а D2 — это форма вещества, которое встречается в составе растительных продуктов.

Следует быть осторожными, ведь избыток витамина D вреден для здоровья. Он способен накапливаться в организме, что может привести к интоксикации.

Витамин С

Витамин С — водорастворимый витамин, который также отвечает за множество процессов. Он может поддерживать здоровый вид кожи, понижать давление, способствует усвоению железа, а также защищает мышление и память от старения.

Больше всего витамина С в сырых фруктах и ​​овощах (желтый перец, брокколи, клубника, хурма, цитрусовые). Также витамин С можно получать из пищевых добавок в виде аскорбиновой кислоты и поливитаминов.

Дефицит витамина С в организме подавляет иммунитет, ослабляет мышцы и кости, также возникает чувство усталости. Избыток может привести к головокружениям, головной боли, недомоганиям, агрессии.

Цинк

Цинк — важный микроэлемент, который необходим для функционирования клеток кишечника, роста костей и работы иммунной системы.

Недостаток цинка связывают с задержкой роста, нарушением работы иммунной системы, заболеваниями кожи, анорексией. Он может возникать в результате недостаточного употребления продуктов, содержащих цинк, или недостаточного всасывания в кишечнике.

Врач-инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская ранее отмечала, что принимать препараты по полгода с содержанием цинка нельзя, ведь это может сказаться на самочувствии.

Большинство продуктов, богатых цинком, имеют животное происхождение, например, мясо, рыба и молочные продукты.

Полезны ли витамины D, С и цинк при Covid-19

По словам врача-инфекциониста Светланы Гук, клинически не доказана эффективность витаминов D, С и цинка в лечении коронавируса. Врачи рекомендуют пациентам принимать витамины, чтобы укрепить организм, но для лечения Covid-19 есть утвержденный протокол, где четко прописаны необходимые лекарства.

— Пациенты не умеют болеть. Они часто во время болезни пьют средства, которые только ослабляют организм, а потом приходят к врачу и просят антибиотики. Пациенты должны понимать, что врачи не могут просто так выписывать такие сильные лекарства, а если человека отправить без ничего домой, тогда он подумает, что это безответственность со стороны медучреждения, — отметила инфекционист.

Она добавила, что врачи назначают витамины больше с психологической стороны, чтобы пациентам было легче переносить болезнь.

Светлана Гук отметила, что витамины могут назначать при легком течении Covid-19, или во время восстановления.

— Когда у пациента острое или тяжелое течение болезни, то речь идет уже не об укреплении иммунитета, а спасении жизни. Здесь действуют сильные лекарства, которые утвердили в протоколе лечения, — подчеркнула врач.

Врач утверждает, что витамины D, С и цинк несомненно одни из важных компонентов здорового организма.

— Во время лечения коронавируса врачи начали рекомендовать пациентам цинк, ведь он дает иммунный ответ заболеваниям и способен распознавать вирус, — утверждает Светлана Гук.

Однако в 2020 году украинские врачи заявили, что наличие достаточного количества витамина D в организме человека снижает риск заболевания коронавирусом. А ученые из Великобритании считают, что дефицит витамина D может способствовать развитию тяжелой формы Covid-19.

В ВОЗ отмечают, что витамины D и C и цинк имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы и играют жизненно важную роль в укреплении здоровья и здоровом питании, но не стоит употреблять их здоровым людям без назначения врача.

Полезные свойства витамина А

Один из главных витаминов, без которого нашему организму трудно функционировать — витамин А. Он способствует повышению устойчивости организма к вирусным инфекциям, от которых мы чаще всего страдаем в прохладный период года.

Также витамин А влияет на работу иммунитета, усиливает защитную функцию слизистых оболочек, повышает сопротивляемость к заболеваниям.

Подробнее о витамине А читайте в материале Фактов ICTV.