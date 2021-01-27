Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на прогноз издания The Economist о том, что Украина получит доступ к широкой вакцинации не раньше 2023 года.

Степанов заверил, что вакцинация начнется в феврале 2021 года, как написано в национальном плане вакцинации.

— В отличие от различных аналитиков, в Минздраве выполняют все обязательства. Если мы сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года. Комментировать какие-то домыслы аналитиков я не собираюсь. Откуда берутся эти цифры (2023, 2025 год), мне неизвестно, — отметил министр.

Также Степанов добавил, что бесплатный доступ к вакцинам будет иметь 30 млн граждан.

— Это наши медработники, группы риска по медицинским признакам, люди по возрасту. Мы всех их планируем вакцинировать в течение 2021 года и первого квартала 2022 года, — сказал Степанов.

Издание The Economist 27 января опубликовало статью о вакцинации в мире и о том, какие страны смогут получить препараты Covid-19. По прогнозам аналитиков, 85 стран, вместе с Украиной, смогут начать широкую вакцинацию до 2023 года.

Прогнозы аналитиков основываются на соглашениях о поставках, ограниченности производства, неуверенности в вакцинах, численности населения и доступности медицинских работников.

Вакцинация в Украине

По словам Дениса Шмыгаля, вакцинация стартует в феврале. Украина вскоре получит 1 млн доз, а также 200 тыс. штук от COVAX в рамках первого этапа поставки.

В Украине бесплатная вакцинация будет проходить в пять этапов: